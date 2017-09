Aleesami ute med skade - mister trolig de kommende landskampene

Haitam Aleesami har pådratt seg en lyskestrekk, og går trolig glipp av den kommende landslagssamlingen.

Haitam Aleesami har pådratt seg en lyskestrekk, og vil være ute av spill den kommende tiden. Skaden kom i Serie B-kampen mot Perugia forrige uke.

Palermo bekrefter skaden på sine nettsider, og skriver at nordmannen allerede har startet opptreningen med fysioterapi.

Lyskestrekk



Aleesami gjennomgikk tester fredag, der han fikk påvist lyskestrekken. Italia-proffens agent, Mike Kjølø, bekrefter overfor Nettavisen at de kommende landskampene nå står i fare for den norske landslagsbacken.

- Man vet aldri hvordan kroppen responderer på behandlingen, men med største sannsynlighet så er han ute den kommende landslagsperioden, sier Kjølø til Nettavisen.

Det norske herrelandslaget møter San Marino og Nord-Irland i de to siste kampene i VM-kvalifiseringen. Kampene spilles 5. og 8. oktober.

Norges Fotballforbund har varslet en pressekonferanse tirsdag klokka 13. Der kommer landslagssjef Lars Lagerbäck til å presentere spillertroppen som er tatt ut til de to kommende landskampene.

Aleesami gikk også glipp av Lagerbäcks første kamp som Norges landslagssjef. Da var det Jørgen Skjelvik som spilte på venstrebacken i Aleesamis fravær. Den kampen endte for øvrig med et norsk 0-2-tap mot Nord-Irland i Belfast.

Mer skadetrøbbel

Også Mats Møller Dæhli sliter med en lyskeskade, og vil ikke være aktuell for de to kommende landskampene.

Midtbanespilleren har ikke spilt de tre siste klubbkampene for St. Pauli, skriver VG.

- Det er ikke så mye å si. Jeg er ikke aktuell for kommende kamper og samling. Vi prøver å finne best mulig vei videre for meg nå, sier 22-åringen, som er eid av Bundesligaklubben Freiburg, men utlånt til St. Pauli i 2. Bundesliga denne sesongen.

