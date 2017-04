Alex Nimely signerer for Stabæk

ANNONSE

Stabæk presenterte lørdag sin nye spiss under en et kickoff-arrangement på Bekkestua.

Den tidligere Manchester City-spilleren Alex Nimely er mannen som skal skyte Stabæk til ny kontrakt i Eliteserien.

- Jeg er veldig glad for å være en del av prosjektet her. Jeg er ikke 100 prosent i form, jeg kommer bare til å trenge noen treninger for å bli det, sier Nimely ifølge Budstikka.

Stabæks nye nummer 20 forteller videre at han snakket med flere av sine norske venner før valget falt på Stabæk.

- Abdisalam Ibrahim (Vålerenga) var min romkamerat i Manchester City. Jeg kjenner også flere andre, blant annet Omar Elabdellaou (Hull). Abdi og jeg er nære venner, vi spiste middag sammen i går.

NY SPILLER KLAR: Inge André Olsen presenterte Alex Nimely som ny Stabæk-spiller lørdag.

Sportssjef Inge André Olsen sier følgende om Stabæks nye signering:

- Vi har sagt at vi har jaktet en spiller i denne posisjonen. Mange har vært i vårt søkelys – det var denne spilleren som treneren ønsket og som han mente ville tilføre laget mest. Det har vært mye frem og tilbake og vi har holdt på med dette i tre uker.

25-åringen ankommer klubben fra rumenske Viitorul Constanta.

Nimely var under kontrakt med Manchester City fra 2008 til 2014, og har spilt for storklubben både i Europa League og Premier League.

Under sin tid for de himmelblå var han også utleid til klubber som Crystal Palace og Middlesbrough.

De siste par årene har Nimely brukt i rumensk fotball. Der har han spilt for både Poli Timisoara og Viitorul Constanta.

Stabæk serieåpner mot Aalesund på hjemmebane søndag.