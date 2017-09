Allegri avviser Higuain-misnøye

Juventus-trener Massimiliano Allegri insisterer på at han ikke har noen problemer med klubbens stjernespiss Gonzalo Higuain.

Argentineren, som bare har scoret to ligamål så langt denne sesongen, var vraket i startoppstillingen da Juventus slo Torino 4–0 i Serie A sist helg. Det har skapt usikkerhet rundt om 29-åringen vil få sjansen i mesterligamøtet med Olympiakos onsdag.

Trener Allegri hevder på sin side at dersom Higuain ikke får spille, handler det ikke om at han er misfornøyd med måltyvens prestasjoner.

– Jeg skal bestemme meg etter onsdagens trening om Gonzalo spiller eller ikke. Det er ikke noe problem dersom han ikke spiller, men det ville vært et problem dersom han ikke spilte for Juventus, sier Juventus-treneren.

– Jeg har ikke bestemt meg for hvem som blir våre fire angrepsspillere, men jeg gjentar at Higuain ikke er et problem, tilføyer han.

Mario Mandzukic og Paulo Dybala er to av de øvrige spissalternativene i den italienske mesterklubben.

– Gonzalo er rolig med hensyn til dette. Jeg har snakket med han. Han må fortsette å tenke på å være seg selv, verken mer eller mindre, sier Allegri.

Juventus innledet mesterligaeventyret med 0-3-tap for Barcelona. Onsdag skal det revansjeres mot Olympiakos.

