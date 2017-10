Allegri avviser Juventus-krise

Juventus-trener Massimiliano Allegri insisterer på at Torino-klubben ikke er i trøbbel til tross for varierende resultater den siste tiden.

De seks siste årenes Serie A-mester tapte for Lazio søndag, klubbens første nederlag på hjemmebane på over to år. Dermed er det nå fem poeng opp til serieleder Napoli.

Foran onsdagens mesterligamøte med Sporting Lisboa er manager Allegri klar på at moralen i laget likevel er god.

- Juventus befinner seg ikke i noen krise. Ligaen er lang, og mesterligaen er en helt annen konkurranse. Nå må vi gjenfinne balansen. Det nytter ikke å bli deprimerte selv om vi spilte uavgjort mot Atalanta og tapte for Lazio, sier han.

- Det som betyr mest akkurat nå er kampen mot Sporting, som er en tøff motstander. De forsvarer seg godt og har en dyktig og erfaren trener, tilføyer Allegri.

Juventus og Sporting har begge tre poeng etter to kamper i gruppespillet. Det portugisiske laget har aldri vunnet på italiensk jord. Barcelona topper gruppe D med full pott.

