Allsvenskan-spiller pågrepet, mistenkt for voldtekt av barn

Mannen skal være mistenkt for voldtekt og voldtektsforsøk, skriver en rekke svenske medier.

En fotballspiller fra Allsvensken er pågrepet mistenkt for voldtekt og forsøk på voldtekt av et barn.

Den svenske påtalemyndigheten bekrefter i en pressemelding at offeret var under 15 år da de to voldtektene skal ha skjedd. Offeret og gjerningspersonen skal ha kjent hverandre fra før, skriver Expressen.

Påtalemyndigheten sier videre at det er snakk om kun ett offer i saken.

Avisen skriver videre at voldtektsforsøket skal ha skjedd 5. juli i år, mens de to voldtektene skal ha skjedd mellom januar og juli i år. Spilleren hører til en sørsvensk klubb fra det øverste nivået i svensk fotball.

Fotbollskanalen skriver at spilleren ble tatt ut til avhør på torsdag, og at det senere ble fattet vedtak om å pågripe personen.

I Sverige er den seksuelle lavalderen 15 år. Ifølge Expressen er straffen for voldtekt mot barn mellom to og seks år.

Avisen har vært i klubben med spillerens klubb, samt spillerens advokat, uten at noen ønsker å uttale seg om saken.

- Når vi vet mer, og kan gi ut mer informasjon, så kommer vi til å gjøre det, sier en talsperson fra spillerens klubb.

