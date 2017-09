Amang-dobbel senket Sandefjord

Moldes nigerianske spisstalent storspilte mot gjestene fra Sandefjord.

MOLDE - SANDEFJORD 3-1:

Moldes 19 år gamle spisstalent, Thomas Amang, ble den store helten da Molde stakk av med seieren hjemme mot Sandefjord søndag. Nigerianeren scoret to ganger, og utnyttet til tider svakt forsvarsspill fra gjestene i gult.

Da Martin Ellingsen økte Moldes ledelse til 3-1 i det 77. minutt, var det ikke noe tvil om at de tre poengene skulle bli værende i Molde, som så absolutt fortsatt er med i kampen om medaljer.

- Jeg vil først takke Gud for denne fantastiske prestasjonen. Det var ikke noe jeg hadde forventet. Jeg har tidligere slitt med skader, så jeg er glad for å få mine første 90 minutter i serien. Nå ser jeg fram til fortsettelsen, sa Amang til Eurosport.

Tok ledelsen

Thomas Amang sendte Molde i ledelsen mot Sandefjord i det 13. minutt. Spissen ble spilt gjennom alene mot keeper Ingvar Jonsson. Spisskollega Erling Braut Håland pisket ballen fremover på banen etter en tøff duell mellom Håvard Storbæk og Mathias Nordmann på midtbanen.

Sandefjord-spiller Storbæk ønsket frispark for situasjonen, men dommer Kristoffer Hagenes lot spillet fortsette. Da var Håland raskt på plass, og sendte ballen til Amang.

Alene mot den islandske Sandefjord-keeperen gjorde Amang alt riktig, og sendte ballen iskaldt til side for målvakten.

Oppgitt Rekdal: - Naivt



Eurosports fotballekspert, Kjetil Rekdal, fulgte eliteserierunden i Eurosports studio. Der var han tydelig oppgitt over Sandefjordsforsvarsspill. Spesielt forsvarsspillet som førte til 1-0-målet skuffet den tidligere Vålerenga-treneren.

- Det forsvarsspillet Sandefjord steller i stand her, er ikke lov på bortebane. Du spiller på bortebane og møter en god motstander. Da må du sørge for at det er «tight» bak. Han er alene mot keeper fra midtstreken og inn, sa Rekdal i Eurosports studio.

- Farta til Amang burde være kjent i Sandefjord-leiren. Det er naivt forsvarsspill, og de blir brutalt straffet for det, fortsatte han.

MIDTPUNKTET: Thomas Amang var midtpunktet i Moldes angrepsspill søndag, og scoret to ganger.

Drømmemål

Sandefjord slo tilbake knappe ti minutter etter Moldes mål. Facundo Rodriguez fosset fremover på banen, og avsluttet et strålende løp med å banke ballen i mål bak Andreas Linde i Molde-buret.

Skuddet kom fra omtrent 16 meters hold og var en suser det luktet svidd av. Linde var aldri i nærheten av å hindre Rodriguez fra sitt andre mål i Eliteserien, selv om Molde-forsvarets manglende inngripen kan ta mye av skylden for scoringen. Spissen fra Uruguay fikk løpe langt og lenge uten å bli møtt av nevneverdig press fra Moldes Christopher Telo.

Selv om Rodriguez sin utligning sendte Sandefjord tilbake i oppgjøret, var trener Lars Bohinen, i intervju med Eurosport, klar på at han vurderte å gjøre grep i den andre omgangen for å ta et større grep om kampen.

Amang doblet

Thomas Amang har virkelig funnet scoringsformen, og ti minutter ut i den andre omgangen var han på plass igjen.

En strålende pasning fra Babacar Sarr landet hos den unge nigerianeren. Amang brukte én berøring på å sende ballen videre i mål på lekkert vis, til stor jubel for hjemmelagets supportere.

Heller ikke denne gangen lot Rekdal seg imponere av gjestenes forsvarsspill.

- Det er altfor enkelt at den pasningen skal gå inn dit og så bli mål. Det er svakt forsvarsspill av Sandefjord, sa Rekdal.

Også Thomas Myhre var enig i misnøyen med Sandefjords forsvarsspill.

- Det er fryktelig, sa Myhre, som også benyttet muligheten til å rose Amangs avslutning.

I det 77. minutt økte Martin Ellingsen ledelsen til 3-1 med et godt plassert skudd fra like utenfor Sandefjords sekstenmeterfelt. Like før slutt kunne Thomas Amang økt ledelsen til 4-1, og dermed også fullført sitt hat-trick, men avslutningen var denne gangen for svak, og skuddet gikk over Sandefjord-målet.

