Amatørpsykologen Lagerbäck skal teste hva spillerne er laget av

Landslagssjef Lars Lagerbäck håper å få klare svar mot verdensmester Tyskland. – De beste spillerne jeg har hatt, har elsket disse kampene, sier svensken.

Han har hatt flere gylne svenske årganger med Fredrik Ljungberg, Olof Mellberg og ikke minst Zlatan Ibrahimovic. Nå er Lagerbäck spent på hva som egentlig bor i det norske laget han bygger mot EM-kvalifiseringen.

– Det trolige er at det blir veldig vanskelig, svarer Lagerbäck når vi spør om han tror det er mulig å holde ballen litt mer i laget, selv mot de tyske verdensmesterne.

– I første omgang handler det om at man har en tydelig spillidé. Og den mentale faktoren blir bare viktigere og viktigere. De som våger, uten å være dumdristige, ja, du ser det allerede i spillertunnelen. De beste spillerne jeg har hatt, har elsket disse kampene. Det er dette de elsker, sier Lagerbäck.

Island-tvil

Han blir plutselig litt nostalgisk og trekker fram en vellykket kamp med Sverige mot England på Wembley stadion i London.

– Vi hadde et utrolig sterkt lag de første årene. Vi spilte 0–0 på Wembley. De spilte tøft, men vi hadde fysisk sterke spillere, og ikke minst mentalt sterke spillere, sier Lagerbäck.

69-åringen hopper plutselig fram i tid og tar oss med til Islands mesterskapsdebut i fjorårets EM-sluttspill.

– Jeg var litt i tvil med Island da vi tok oss til det første sluttspillet i landets fotballhistorie. Men de bare rusket på seg og kjørte på. Det var akkurat som de gikk ut på banen hjemme i Reykjavik, forteller Lagerbäck.

Og så kommer inn på noe av det som kan være hemmeligheten i hans suksess.

– Det er akkurat det jeg prøver å få til som amatørpsykolog. Det handler om å skape vinnermentalitet, våge å tro på seg selv og kjøre noen guidelines (retningslinjer). Jeg liker å vise klipp på video, for å vise hvor viktig det er at spillerne kjenner en trygghet i det vi gjør, sier mannen som tok Sverige til fem strake sluttspill.

Signal

Han havnet i sin tid i klinsj med Sveriges superstjerne Zlatan Ibrahimovic, men sier følgende om hva en slik personlighet kan bety for et lag.

– Han var utrolig psykisk sterk. Han kunne ha andre sider, men slike spillere hjelper til å løfte det hele. Jo flere uformelle ledere du har, bedre er det. De får de andre til å følge etter. Det kan være nok å gå på et langt løp. Det kan virke som galskap om en i forsvaret gjør det, men et slikt signal kan løfte et lag. Det samme om man får et mål om man ligger under. Vi så det mot Tsjekkia. Da fikk vi ekstra energi, samtidig som de rygget hjemover.

Lagerbäck sier han vurderer å bruke en mer defensivt anlagt spiller mot Tyskland enn i fredagens hjemmekamp.

– Det er trolig at vi spiller med en mer offensiv anlagt spiller mot Aserbajdsjan og en mer defensiv type i samme mot posisjon mot Tyskland. Det er den vanligste forandringen jeg gjør, sier Lagerbäck uten å ville nevne navn.