SERIEMESTERE: Anderlecht-spillerne feirer klubbens 34. seriemesterskap etter 3-1-seieren over Charleroi på torsdag. Foto: Virgine Lefour (AFP)

Anderlecht mester for 34. gang

Anderlecht er belgisk seriemester i fotball for 34. gang etter sin 3-1-seier over Charleroi torsdag. Lukasz Teodorczyk scoret to av målene.