Andreas Lund trekkes fram som en av de 100 dårligste Premier League-spissene

Den engelske tabloiden Daily Mail kårer i disse dager det avisen mener er de 100 verste spissene i Premier League-historien. Avisen avslører 20 nye kandidater på listen hver dag og tirsdag er en nordmann trukket fram.

Andreas Lund, som i 2000 spilte for den tidligere Premier League-klubben Wimbledon, er nummer 79 på listen.

Hentet av Drillo



Wimbledon, den gang ledet av Egil Drillo Olsen, betalte rundt 2,5 millioner pund da de hentet den hodesterke spissen i 2000.

Lund ble hentet til klubben da den kjempet mot nedrykk fra den øverste divisjonen, men klarte ikke å forhindre at Wimbledon rykket ned.

Det til tross for scoringer mot både Chelsea og Arsenal.

Drillo fikk for øvrig sparken som manager to kamper før sesongslutt.

Sommeren etter nedrykket med Wimbledon pådro Lund seg en alvorlig skade i kneet og kom aldri tilbake på samme nivå som tidligere.

- Lund fant nettet mot både Chelsea og Arsenal, men scoret ikke mot noen andre. Han dro hjem til Norge på lån (til Molde), men måtte legge opp i 2002 etter en alvorlig kneskade, skriver Daily Mail om spissen.

Dette er ikke første gang Daily Mail trekker fram Lund på en slik liste. I 2014 ble nemlig den tidligere Wimbledon-spilleren rangert som én av de 20 dårligste spissene i Premier League-historien av samme avis.

Til TV 2 sa Lund følgende om å havne på listen den gang.

- Det kommer jo an på hvordan man ser på det. Jeg fikk jo bare elleve kamper og så ble jeg skadet. Det var jo et dårlig kjøp siden jeg ble fotballinvalid. Jeg skulle gjerne fått lov til å bevise at jeg var bedre.

Selskap av svenske



Nordmannen er for øvrig ikke den eneste fra Skandinavia som trekkes fram på plassene 80 til 61, som ble presentert av avisen tirsdag.

Svenske Andreas Andersson, som hadde et kort opphold i Newcastle i 1998/99, innehar 61.-plassen på listen til den engelske avisen.

FLOPP: Andreas Andersson, her fra tiden i IFK Göteborg, ble aldri noen stor suksess i Newcastle.

Han scoret kun to ganger på 18 kamper for Tyneside-klubben. Andersson, med en fortid i AC Milan, var tiltenkt rollen som erstatter for den colombianske legenden Faustino Asprilla under Kenny Dalglish.

- Svensken hadde aldri egentlig en sjanse, med Alan Shearer foran seg i spisskøen, skriver Daily Mail om spissen som 1999 dro videre til AIK.

Andre navn som trekkes fram tirsdag er Fredric Piquionne (West Ham og Portsmouth), Nile Ranger (Newcastle), Luuk De Jong (Newcastle), Dong Fangzhuo (Man Utd), Sandor Torghelle (Crystal Palace), Shefki Kuqi (Blackburn), Claudio Pizarro (Chelsea), Florian Raducioiu (West Ham), Ibrahima Bakayoko (Everton), og Viorel Moldovan (Coventry).

Nummer 100 til 81 på Daily Mails liste ble presentert mandag, mens kandidatene 80 til 61, der Lund plasserte seg, kom ut tirsdag.

Resten av avisens verstingliste blir publisert i løpet av uken.

