Den tidligere Swansea-hiten Michu bekreftet tirsdag at han avslutter fotballkarrieren i en alder av bare 31 år. En ankelskade gjør at han ikke kan fortsette.

– Kjære fotball, på grunn av min høyre ankels tilstand er jeg tvunget til å si adjø til min profesjonelle karriere som fotballspiller, skrev spanjolen på sin Twitter-konto.

Michu huskes kanskje best for sin debutsesong i Premier League i 2012/13. Da gjorde han 18 mål på 35 seriekamper for Swansea. Han klarte ikke å følge opp suksessen sesongen etter.

Spissen ble lånt ut til Napoli sommeren 2014, men i Italia fikk han kun seks kamper totalt. Etter at avtalen med Swansea ble avsluttet i 2015 returnerte Michu til Spania for å spille på lavere nivå.

Michu fikk én landskamp for Spania. Den kom mot Hviterussland i oktober 2013.

(©NTB)

