Anne Franks dagbok blir «pensum» på italienske fotballarenaer

Et utdrag fra Anne Franks dagbok vil bli lest opp på alle fotballarenaer i Italia den neste uken som en reaksjon på antisemittisme fra Lazio-fansen.

Det italienske fotballforbundet sier at et utdrag fra det verdenskjente verket vil bli lest opp for å fordømme de antisemittistiske handlinger fra Lazio-fansen og for å holde liv i minnene fra holocaust.

Bakgrunnen er at Lazio-tilhengere skal ha etterlatt seg bilder av holocaust-offeret Anne Frank i drakten til erkerival Roma etter helgens 3-0-seier hjemme mot Genoa.

Bildene skal ha blitt funnet av personalet på Olympiastadion, en arena som deles av Serie A-lagene Lazio og Roma.

Dette er utdraget fra boken som vil bli lest opp.

«Jeg ser verden sakte forvandle seg til en villmark, jeg hører det nært forstående tordenet som en dag vil ødelegge oss også, og jeg føler lidelsene til millioner. Og likevel når jeg ser opp på himmelen, føler jeg at alt vil forandres til det bedre, at disse grusomhetene skal ende og at fred og ro vil komme tilbake igjen».

Vil sende Lazio-fans til Auschwitz

Lazio-president Claudio Lotito vil i tillegg årlig sende 200 Lazio-fans til konsentrasjonsleiren i Auschwitz i Polen, slik at de skal få en forståelse av hva jødene ble utsatt for under annen verdenskrig.

Det kommer fram etter at klubbpresidenten besøkte en synagoge i Roma.

– De fleste av våre fans står bak klubben i kampen mot antisemittisme. Fra ledelsens side ønsker vi å slå fast at ingen må misbruke Lazio på denne måten.

Lazios supportergruppe "Irriducibili" sies å være bakmennene til bildene av Anne Frank. Den har ingen intensjon om å besøke konsentrasjonsleiren.

– Vi er overrasket over hvordan mediene har tatt opp saken. Det har vært andre episoder i supporterkulturen som fortjener langt mer fokus i aviser og på TV. Vi tar ikke avstand fra våre handlinger, lyder det fra grupperingen.

