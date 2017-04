Argentina vil ha Sampaoli som landslagssjef

ANNONSE

I et intervju med TV-kanalen ESPN bekrefter den argentinske fotballpresidenten Claudio Tapia at Sampaoli topper ønskelisten.

- Jeg kan bekrefte at han er den eneste kandidaten, sier Tapia.

Fotballpresidenten opplyser videre at samtaler med Sevilla vil bli innledet de kommende dagene. Sampaoli skal ha en kontrakt som inneholder en utkjøpsklausul på rundt 15 millioner norske kroner.

Kommer partene til enighet, erstatter Sampaoli sparkede Edgardo Bauza som landslagssjef. Sistnevnte røk ut av jobben etter svake resultater.

Argentina er i øyeblikket nummer fem i den søramerikanske VM-kvalifiseringen, og ligger dermed utenfor plassene som gir automatisk spill i sluttspillet i Russland neste sommer.

Nå mener altså fotballforbundet at de har funnet mannen som på rekordtid skal gi nasjonens fotballhelter et kjærkomment løft.

Sampaoli, som har ledet Sevilla til en overraskende sterk sesong i den spanske ligaen denne sesongen, sa nylig at han drømmer om å trene et lag der superstjernen Lionel Messi spiller. Messi har på sin side allerede gitt Sampaoli sin velsignelse, hvilket er helt avgjørende for enhver argentinsk landslagssjef.

Barcelona-stjernen skal ha betydelig innflytelse i fotballforbundet i hjemlandet, der det har vært et maktvakuum etter at den mangeårige fotballpresidenten Julio Grondona døde i 2014. Han hadde da ledet forbundet i 35 år.

I likhet med Messi stammer Sampaoli fra Santa Fe-provinsen i Argentina. Den er kjent som et arnested for store fotballtalenter.

Alt tyder på at Sevilla-sjefen vil være en god kandidat til den ledige jobben. Han rekker til og med å avslutte sesongen med Sevilla før han eventuelt overtar landslaget i hjemlandet. Argentina spiller ikke sin neste offisielle kamp før etter sommerferien.

Sampaoli har tidligere hatt trenerjobber både i Peru, Ecuador, Chile og nå i Europa. Størst suksessen nøt han da Chile vant Copa America i 2015 – foran Messi og Argentina.

Sampaoli er også nevnt som kandidat til trenerjobben i Barcelona. Den katalanske storklubbens nåværende sjef, Luis Enrique, gir seg etter sesongen.

