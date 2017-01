Arsenal-profil skadet i fire uker

ANNONSE

I den utrolige 3-3 kampen mot Bournmouth tirsdag ble Francis Coquelin nødt til å kaste inn håndklet etter 28 minutter, da han pådro seg en hamstringskade.

Ifølge The Guardian kommer ikke franskmannen tilbake på banen før om fire uker.

Det gjenstår å se om Coquelin rekker kampen 4. februar mot Chelsea på Stamford Bridge.

En fransk kriger på midten har virkelig fungert for Chelsea denne sesongen i N'Golo Kanté, og muligheten for at Wenger helst vil slå hardt mot hardt i form av Coquelin er ikke utenkelig.

Welbeck-retur

Etter den elleville Bournmouth-kampen hintet Arsène Wenger om at Danny Welbeck endelig kan bli å se på banen til helgen.

Welbeck som fikk en lei kneskade mot Manchester City i mai har sittet på sidelinjen i over seks måneder. Da passer det perfekt for engelskmannen at helgens kamp er tredje runde i FA-cupen mot Preston.

Wenger forteller også at Lucas Perez er usikker før helgen, da han plages av en ankelskade.

Sanchez deppet



På tirsdag lå Arsenal under 3-0 frem til det 70. minutt, hvor Alexis Sanchez tente gnisten for Arsenal med en redusering, som ble fulgt opp av Lucas Perez' herlige volley, før Olivier Giruod utlignet til 3-3 med hodet på overtid.

Da dommeren blåste av kampen jublet Arsenal-spillerne vilt for det opphentede poenget, men Alexis Sanchez kastet fra seg hanskene på banen i frustrasjon. Sanchez skal ha ført med samme sinnstilstanden inn i garderoben, hvor han var svært misfornøyd, melder The Guardian.

Den chilenske superspissen har kun seks måneder igjen av kontrakten med Arsenal, nå blir det spennende å se om han velger å forlenge med det «ettpoeng-feirende» laget, eller om han velger å bytte beite.

Arsène Wenger svarte kategorisk på spørsmålene etter Bournmouth-kampen.

- Det er ingen overraskelse at du ikke blir glad når du ikke vinner. Det er helt normalt. Men å komme tilbake etter å ha ligget under 3-0 krever en enorm vilje, forteller Arsenal-manageren kategorisk.

Arsenal ligger for øyeblikket på femteplass i Permier League, med åtte poeng opp til serieleder Chelsea.