Arsenal slo tilbake etter Rooneys perlemål

EVERTON - ARSENAL 2-5:

For 15 år og tre dager siden presenterte Wayne Rooney seg for en hel fotballverden. I møte med Arsenal på Goodison Park scoret profilen sitt aller første mål i Premier League. Han var bare 16 år gammel.



Søndag var Rooney i aksjon for Everton mot Arsenal igjen og etter 12 minutters spill vartet han opp med en ny perlescoring mot klubben.

- Deilig å se



Scoringen kom i samme ende av banen som den for 15 år siden.

- Han kan det fortsatt, det er det ingen tvil om. Det er skuddteknikk av ypperste merke. En nydelig scoring, sa TV 2s Simen Stamsø Møller.

- Rooney er virkelig til å kjenne igjen. Han scorer nydelige mål fortsatt og det er deilig å se, sa TV 2-eksperten videre i studio.

Selv om Rooney kunne juble for sin 1-0-scoring, var det ikke veteranen som kunne smile bredest til slutt. Arsenal snudde nemlig kampen etter scoringer fra Nacho Monreal, Mesüt Özil, Alexandre Lacazette, Aaron Ramsey og Alexis Sanchez. På overtid fikk Everton et andre mål, etter en tabbe av Petr Cech.

Rooney-perle

Resultatet betyr at Arsenal nå er oppe på 16 poeng etter ni kamper av denne sesongen og londonklubben klatrer på tabellen. Everton på sin side harr hatt en vanskelig åpning på høsten og står kun med åtte poeng. Ronald Koemans gutter ligger for øyeblikket under nedrykksstreken.

Det ble en fartsfylt og spennende første omgang på Goodison Park, der begge lag kom til gode sjanser og vi fikk også to scoringer.

Arsenal var friskest i åpningen og allerede etter tre minutter kom gjestene til en god mulighet. Alexis Sanchez og Mesüt Özil kombinerte først fint, før sistnevnte fant Aaron Ramsey. Han fikk stå ganske så alene foran Evertons mål, men avslutningen til waliseren gikk like utenfor.

Ti minutter var spilt da Alexandre Lacazette burde satt inn 1-0. Ramsey gikk på et godt løp inn i boksen og fant franskmannen foran mål. Spissen vendte raskt opp på rundt fem meter og avsluttet kvikt, men skuddet gikk rett på Evertons Jordan Pickford, som sto en meget god omgang.

Like etter var det duket for Wayne Rooney. Gana vant ballen og den havnet i beina på veteranen. Fra rundt 25 meters hold klemte Rooney til og skrudde ballen opp i motsatt hjørne bak en sjanseløs Petr Cech.

En vakker scoring av Rooney.

Utnyttet retur



Like etter holdt Cech på å rote det til. Keeperen nølte med å slå ballen unna under press fra Dominic Calwert-Lewin og Everton-spilleren fikk en fot på den. Tsjekkeren hadde imidlertid flaks og slapp med skrekken.

Gjestene måtte vente 40 minutter på sin scoring. Granit Xhaka fyrte av et skudd som gikk via en motspiller og Pickford måtte ut i strekk. Keeperen reddet, men returen havnet rett i beina på Nacho Monreal og han klinket ballen nådeløst i nettet. Dermed var lagene like langt igjen.

I det 44. minutt måtte Pickford i aksjon igjen. Alexis Sanchez ble spilt fint opp inne i boksen og fra spiss vinkel forsøkte han å finte seg forbi vertenes keeper, som kom raskt ut, men Pickford fikk parert med føttene.

Det sto uavgjort 1-1 etter første omgang, etter en omgang der Arsenal dominerte stort både i ballinnehav og i sjansestatistikken.

Özil med hodet



Arsenal startet andre omgang på samme måte som de avsluttet første, med å angripe, og etter 53 minutter fikk londonklubben uttelling.

Lacazette satte fart og spilte ut til Sanchez. Chileneren la inn foran mål og i feltet raget Özil høyest og stanget ballen forbi Pickford.

I det 56. minutt fikk Ramsey muligheten til å øke ledelsen ytterligere. Laurent Koscielny tok seg glimrende forbi Gylfi Sigurdsson og slo 45 grader ut til Ramsey. Skuddet fra rundt 12 meter gikk imidlertid over.

Etter 68 minutter ble vertene redusert til ti mann. Gana kom for sent inn med en takling på Xhaka og fikk sitt andre gule kort for dagen.

Målfest



Det unyttet Arsenal og noen minutter senere gikk gjestene opp i 3-1. Sanchez slo en nydelig stikker til Özil og tyskeren kikket opp. Han så Lacazette i god posisjon og spissen fikk en enkel jobb med å score.

Mot slutten hadde Arsenal store muligheter til å øke ledelsen ytterligere, og hadde full kontroll på kampen. Rett før full tid satte Ramsey den definitive spikeren i Everton-kisten med gjestenes fjerde mål.

Det hjalp dermed lite at Everton fikk et andre mål på overtid ved Oumar Niasse, etter en gedigen tabbe av Cech i Arsenal-målet.

Rett etter satte Alexis Sanchez inn Arsenal femte for dagen.

