Arsenal vant etter Lacazette-dobbel

Alexandre Lacazette (26) scoret to mål og sørget for tre fortjente poeng til Arsenal. Men dommer Bobby Madley stjeler mye av fokus etter kampen.

ARSENAL - WEST BROM. 2-0:

Den omdiskuterte dommeren gjorde nemlig feil på feil i mandagens kamp mellom Arsenal og West Bromwich på Emirates.

Han overså to klare straffespark i første omgang, ett til hvert lag, og etter pause ga han Arsenal et billig straffespark som førte til kveldens andre scoring.

- Madley har gjort mye rart denne sesongen. Bør få pause etter denne. Hvorfor gjøre dømmingen så vanskelig? spurte fotballekspert Morten Langli retorisk på Twitter.

Men det var ikke dommerens fortjeneste at Arsenal tok tre viktige poeng og klatret til syvendeplass på tabellen, seks poeng bak den ledende Manchester-duoen.

Arsenal var det klart beste laget og vant fullt fortjent etter en solid forestilling på Emirates.

Etter to tap og én uavgjort på de fire siste kampene før mandagens batalje, sier det seg selv at Arsenal måtte vinne for å henge med topplagene.

Tidligere Arsenal-helt Martin Keown er glad på gamleklubbens vegne etter mandagens triumf. Keown mener Gunners-fansen kan ta med seg mye positivt fra kampen.

- Det er noen partnerskap som er i ferd med å formes i laget. Kolasinac ser veldig sterk ut, Ramsey spiller med selvtillit, Lacazette er en trussel og Sanchez virker fornøyd med å være tilbake i laget. Det er et pluss for Wenger, sier Keown ifølge BBC.

West Bromwich-tapet gjør at måkene fortsetter den dårlige trenden og står nå med fire strake kamper uten seier.

FOKUS: Bobby Madley, her omringet av Shkodran Mustafi og Laurent Koscielny, hadde ingen god dag på jobben.

Både Arsenal og West Brom. skapte farligheter i starten av kampen, men det tok 20 minutter før ballen lå i nettet. Og det var på dødball det skjedde for hjemmelaget. Alexis Sanchez skjøt et fint frispark mot høyre hjørne, men forsøket ble reddet i tverrligger av keeper Ben Foster. Ballen falt rett ned i farlig sone, og der var den nyinnkjøpte stjernen Alexandre Lacazette frempå og pirket inn 1-0 for hjemmelaget.

Scoringen gjør at Lacazette nå har scoret i alle de tre hjemmekampene i ligaen han har spilt siden han kom til klubben i sommer.

Det har ifølge Opta ikke skjedd siden Brian Marwood gjorde det samme for 29 år siden i 1988.

Etter en drøy halvtime ble Arsenal snytt for et klart straffespark. West Brom-polakken Grzegorz Krychowiak rev Sanchez i trøya så den holdt på å revne, men dommer Bobby Madley vinket spillet videre. Der hadde gjestene på godt norsk griseflaks som ikke fikk straffe imot.

Når det er sagt hadde også Arsenal flaks som ikke fikk straffe imot i en situasjon der Mustafi tok Rodriguez, så feilene jevnet seg ut før pause.

Kort tid etterpå var det Arsenal som var heldige. Jay Rodriguez rev seg løs på et innlegg og headet ballen forbi Petr Cech, men ballen ble reddet på streken av Nacho Monreal. Dermed sto 1-0 seg til pause.

Andre omgang var bare seks minutter gammel da Lacazette var nær sin andre scoring for kvelden. Franskmannen fikk ballen av Mohamed

Elneny på ti meter og fyrte av, men bare en blokkering i siste liten fra en West Brom-forsvarer hindret tomålsledelse for Arsenal.

FOR ET BILDE: Her har Alexandre Lacazette akkurat sendt Arsenal-fansen til himmels.

Straffescoring



Men målet skulle komme, og det var på straffe det skjedde. Arsenal fikk nemlig sjansen fra ellevemeteren av Bobby Madley etter at Aaron Ramsey ble dyttet overende i feltet av WBAs Allan Nyom.

Avgjørelsen var av den tvilsomme sorten, men fra straffemerket var Lacazette sikker som banken og sendte rødtrøyene opp i 2-0.

Det var hans første dobbel siden overgangen fra Lyon i sommer, og den smakte nok godt for stjernespissen.

WBA kom aldri tilbake i kampen, og dermed ebbet det ut med tre fortjente poeng og 2-0-seier til Arséne Wengers menn.

På sosiale medier ble det diskutert hett om Madley gjorde rett i den situasjonen. Fotballekspert Morten Langli er blant dem som mener nei.

Det der er ikke straffe. Kan ikke ha sånn dømming. Bingo. — morten langli (@skolemorten) September 25, 2017

Robert Madley har gjort mye rart denne sesongen. Bør få pause etter denne. Hvorfor gjøre dømmingen så vanskelig? — morten langli (@skolemorten) September 25, 2017





Barry-rekord

Kampen vil også bli husket for en minneverdig rekord. West Bromwich-profil Gareth Barry (36) spilte mandag sin kamp nummer 633 i Premier League og satte dermed ny rekord i antall spilte kamper i ligaen.

Han passerte Manchester United-legende Ryan Giggs og har nå historiebøkene helt for seg selv foreløpig.

Arsenal skal i aksjon igjen allerede førstkommende torsdag, da venter Bate Borisov i en tøff bortekamp i Europaligaen. West Broms neste kamp spilles hjemme mot Watford lørdag.

