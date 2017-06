Åsen kan snart forhandle med andre klubber

ANNONSE

ALFHEIM STADION (Nettavisen): Gjermund Åsen er inne i sin tredje sesong i Tromsø. Som forrige sesong, har han også denne sesongen vært blant klubbens beste spillere. Den offensive midtbanespilleren har scoret to mål. Ett mot Viking og ett mot Sogndal, begge kamper Tromsø vant.

I tillegg har han tegnet seg for fire målgivende pasninger, tredje flest i Eliteserien så langt. To av Åsens målgivende pasninger kom i den overraskende 2-1-seieren borte mot Rosenborg 16. mai.

Selv er ikke Åsen sikker på hvor han vil spille neste sesong.

- Jeg har ikke noen tanker eller hatt noen møter om det. Det har vært tett kampprogram og jeg har kontrakt med Tromsø ut året, så det har ikke vært noe prat eller noe tanker om det. Det har bare vært å spille kamper, sier Åsen til Nettavisen.

ORDKNAPP: Tromsøs Gjermund Åsen ville ikke si mye om sine fremtidsplaner etter lørdagens eliteserietap mot Vålerenga på Alfheim.

Takket nei til kontrakt

Trønderen ble tilbudt en ny og forbedret kontrakt med TIL i vinter, men valgte da å takke nei til tilbudet.

Nettavisen meldte i februar at de kroatiske klubbene Hajduk Split og Osijek skal ha forhørt seg om spilleren. Med en utgående kontrakt, kan han begynne å forhandle med andre klubber enn Tromsø allerede 1. juli – seks måneder før kontrakten hans går ut.

Til tross for det, er ikke det å diskutere med andre klubber noe han har tenkt på ennå.

- Jeg har ikke tenkt på det i det hele tatt. Det har vært mye kamper, og vi har hatt mer enn nok med å forsøke å karre til oss poeng, sier Åsen til Nettavisen.

Åpen for å fortsette

Selv om Åsens agent til lokalavisen Nordlys i april uttalte at det vil være meningsløst å signere en ny kontrakt i juni, er Åsen selv åpen for å fortsette i klubben.

- Jeg er åpen for å snakke med Tromsø. Det er bare å ta en telefon, så skal vi ta oss en prat, men vi får se hva som skjer til uka. Det har vært to kamper i uka ganske lenge nå. Nå roer det seg, så får vi seg hva som skjer, forteller Åsen.

Overfor Nettavisen forteller TILs sportssjef, Svein-Morten Johansen, at partene skal møtes til kontraktssamtaler neste uke.