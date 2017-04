Åsen tok kommandoen i Tromsøs stormløp

ANNONSE

TROMSØ - SOGNDAL 3-0:

Etter tre serierunder er Tromsø fortsatt uten tap i Eliteserien. I søndagens hjemmekamp mot Sogndal utgjorde Gjermund Åsen mye av forskjellen på lagene

Anført av Åsen gikk hjemmelaget som rett i strupen på gjestene etter sidebyttet. Stormingen av Sogndals målområde var nok til å sikre seg tre poeng på Alfheim.

Gjermund Åsen mottok først ballen ute til venstre fra angrepskollega Thomas Lehne Olsen etter en duell på gjestenes halvdel.

Med en sikker avslutning forbi Mathias Dyngeland orndet trønderen 1-0 allerede i andreomgangens første minutt.

Involverte i det meste



Etter 51 minuter fant målscoreren midtstopper Jostein Gundersen med et innlegg. Sogndals burvokter måtte ta fram en god redning for å unngå et nytt baklengsmål. Men bare tre minutter etter satt 2-0 likevel for Tromsø.

Målscorer var Simen Wangberg, og det var Åsen som sto for pasningen før TILs andre stopper stanget ballen i nettet.

Bård Floviks gutter hadde ellers en tam innleding på kampen.

Sogndal hadde vært det farligste laget i starten, men i andre omgang skjøt altså prestasjonen til hjemmelaget fart umiddelbart.

- Surt



For gjestene ble den siste halvdelen like helsvart som draktene de spilte i.

- Dette var surt, for det føltes som om vi kunne fått noe ut av denne kampen. Det tidlige målet i annen omgang gjorde det vanskelig for oss. Nå må vi brette opp ermene, konstaterte Sogndal-trener Eirik Bakke.

Tre minutter på overtid ordnet høyrebacken Hans Norbye 3-0 og en klar seier for Tromsø.

Dermed har Gutan samlet sammen sju poeng på tre kamper i Eliteserien så langt.