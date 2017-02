Atlético ett steg nærmere avansement etter målfest

ANNONSE

BAYER LEVERKUSEN - ATLÉTICO MADRID 2-4:

Atlético Madrid ble regnet som favoritter mot Bayer Leverkusen, og innfridde favorittstempelet. Dog ikke uten en god dose spenning.

Drømmescoring

Allerede etter 17 minutters spill fikk det spanske topplaget satt ballen i mål. Saul Niguez klinket til med en strålende prestasjon da han satte fart med ballen i beina.

Midtbanespilleren klarte å rive seg løs fra Leverkusen-forsvaret, og kom seg til skuddposisjon like innenfor hjørnet av sekstenmeterfeltet.

Spanjolen fyrte av et utsøkt skudd som suste inn i krysset bak Bernd Leno i Bayer Leverkusen-målet.

Doblet



Knappe ti minutter senere fulgte spanjolene opp med nok et strålende mål.

Den franske juvelen Antoine Griezmann fikk æren av å avslutte en kontring med å banke inn lagets andre scoring for kvelden.

Kevin Gameiro stod bak mye av forarbeidet på scoringen da han tok med seg ballen fra midtbanen og frem til tyskernes mål. Der leverte han ballen til Griezmann som banket ballen inn i mål via tverrliggeren.

Slo tilbake

Etter at Atlético Madrid hadde hatt god kontroll i kampens første omgang, gikk hjemmelaget rett i strupen på de spanske gjestene i kampens andre omgang.

Benjamin Heinrichs kom seg til en posisjon der han fikk slått et innlegg inn foran Atléticos mål.

Der ventet lagkameraten Karim Bellarabi, som på imponerende vis fikk styrt ballen i mål, og sikret med det ny spenning i oppgjøret.

Økte ledelsen



Bare minutter etter tyskernes redusering, var Atlético frempå igjen.

Nok en gang var det Gameiro som herjet med Leverkusens forsvar. Franskmannen ga etter hvert ballen til Griezmann som klinket et skudd rett i tverrliggeren.

Nettsus skulle det i stedet bli etter en knapp times spill.

Gameiro fortsatte å leke seg med Leverkusen-forsvaret, og ble tilslutt taklet av Aleksandar Dragovic etter å ha slått en tunnel på forsvarsspilleren fra Østerrike.

Gameiro tok seg av straffesparket selv, og scoret med det Atléticos tredje mål for kvelden.

Selv med en ny tomålsledelse til Atlético, skulle Bayer Leverkusen på nytt skape spenning i oppgjøret. Med omtrent 20 minutter igjen av kampen, kom hjemmelagets andre mål for kvelden.

Keeper Miguel Angel Moya forsøkte å slå et innlegg ut i feltet. I stedet bokset han ballen i Stefan Savic. Ballen spratt videre inn i mål, og sørget med det for nok en redusering for Bayer Leverkusen.

Da innbytter Fernando Torres stanget inn Atléticos fjerde mål for kvelden, var det derimot avgjort.

Dermed sikret det spanske topplaget seg et godt utgangspunkt før returkampen i Madrid.