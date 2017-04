Atlético Madrid vant etter heldig straffespark

ANNONSE

ATLÉTICO MADRID - LEICESTER 1-0:

Atlético Madrid gjorde akkurat nok til å slå Leicester onsdag kveld. Et noe billig straffespark til Antoine Griezmann viste seg å være det som trengtes for at det spanske storlaget skulle finne veien forbi Leicester-keeper Kasper Schmeichel.

Antoine Griezmann ble lagt i bakken like utenfor straffefeltet, men fikk likevel straffespark i situasjonen.

Franskmannen gjorde ingen feil fra straffemerket, og scoret kampens eneste mål onsdag.

- Det endret alt

Den danske keeperen Kasper Schmeichel har vært blant Leicesters beste spillere i Champions League denne sesongen. Sønnen av keeper-legenden syns det var tungt å se at Leicester ble tildelt et straffespark.

- Straffesparket ødela kampplanen vår. Det er tungt å akseptere når det er så tydelig, sier Schmeichel etter kampen ifølge BBC.

- Vi burde fått med oss noe fra denne kampen, men vi må bare akseptere det. Det kan hende at de ville scoret fra det frisparket, men det er alle fall enklere å score fra straffemerket, fortsetter keeperen.

Leicesters Andy King øyner fortsatt muligheten for avansement i turneringen.

- Å komme hit og fortsatt være med i kampen, var målet vårt. Vi kan ta dem med tilbake til Leicester og forhåpentligvis snu det som vi gjorde i forrige runde, sier King ifølge BBC.

STRAFFESPARK: Antoine Griezmann ble tildelt et straffespark etter denne duellen.

Straffespark

Da Antoine Griezmann la ut på et saftig løp fremover på banen etter en knapp halvtimes spill, ble det dramatisk. Marc Albrighton forsøkte desperat å hindre franskmannen fra å sende Atlético Madrid i ledelsen, men endte i stedet opp med å forårsake et straffespark.

TV-bildene viste at Albrightons takling inntraff like utenfor sekstenmeterfeltet, men dommer Jonas Eriksson dømte likevel straffespark til det spanske storlaget.

Griezmann tok seg av straffesparket selv, og satte ballen enkelt i mål da keeper Kasper Schmeichel kastet seg til feil side.

I den andre omgangen ville Ryad Mahrez og Leicester ha straffespark, men denne gangen valgte Eriksson å ikke dømme straffespark. Samtidig spilte hjemmelaget fra Madrid seg til flere store målsjanser der de kunne økt ledelsen til både 2-0 og 3-0.

Det ble det aldri noe av, og Griezmanns straffescoring viste seg å bli kampens eneste mål. Dermed har det spanske storlaget overtaket før returoppgjøret spilles i England.