Atlético Madrid videre etter fremragende keeperspill

ATLÉTICO MADRID - B. LEVERKUSEN 0-0,

4-2 sammenlagt

Se serien av redninger fra Jan Oblak i videovinduet over.

Det andre oppgjøret i mesterligaens åttedelsfinale mellom Atlético Madrid og Bayer Leverkusen ble kampen for de gode redningene framfor en ny målrik affære.

I begge ender av banen sto det keepere som viste seg å være veldig vanskelige å overliste for de øvrige spillerne på banen.

I første omgang var Leverkusen-målvakt Bernd Leno som imponerte mest. Midtveis i den andre omgangen vakte Jan Oblak bakerst hos Atlético Madrid oppsikt med flere tigersprang på få sekunder.

Sloveneren reddet like godt tre store sjanser på rappen.

- Her er det bare å sette seg ned og nyte keeperspillet hans, skrøt Viasat Fotballs ekspert Vidar Davidsen.

Rutinemessig



Med 0-0 på Vicente Calderon er Atlético Madrid kvalifisert til å spille om en semifinaleplass i Champions League for fjerde sesong på rad.

To av de årene er det blitt finalespill på Diego Simeones mannskap, mens det for to sesonger siden ble exit i kvartfinalen. Atlético har for øvrig blitt tapt for erkerival Real Madrid alle de tre foregående sesongene.

Med fire bortemål, og et forsprang på to scoringer fra bortekampen mot Leverkusen, var det ingen tvil om at hjemmelaget hadde tatt en stort steg mot kvartfinale også i år.

De første 45 minuttene var det heller ikke mye som tydet på minst tre mål til de tyske gjestene. Med sju minutter igjen til sidebyttet spilte Atlético Madrid og Ángel Correa seg fram til en stor mulighet.

Avslutningen fra den argentinske angriperen var hvass, men Bernd Leno bakerst hos Leverkusen avverget baklengsmål med en kattemyk redning helt nede i sitt høyre hjørne.

Bare et par minutter etterpå var Leno i aksjon igjen på et Koke-skudd fra litt lengre hold. Nok en gang var Leverkusens sisteskanse kjapt nede i hjørnet med hånda.

Gjester på måljakt



Leverkusen kom til mange sjanser i kampens sluttfase og kunne fort ha tatt med seg en prestisjeseier hjem. Men tyskerne var aldri i nærheten av å skaffe den nødvendige seiersmarginen.

2-4-tapet i første kamp på hjemmebane gjorde at Leverkusen måtte score minst tre ganger i Madrid for å gå videre, og den oppgaven var altfor stor.

- Våre tilhengere vet hvilken prestasjon det er å være kvartfinaleklar for fjerde gang på rad. Vi vil oppnå store ting, sa Oblak, som holdt nullen for åttende gang i Atléticos ni siste hjemmekamper i mesterligaen.

Spanske lag har nå slått ut sine tyske motstandere 11 ganger på rad i europacupenes cupspill.

Dermed har Spania tre lag i fredagens trekning: Atlético Madrid, Barcelona og Real Madrid. Tyskland må nøye seg med to, Bayern München og Borussia Dortmund.

Øvrige ligaer må dele på de tre siste: England (Leicester), Frankrike (Monaco) og Italia (Juventus).

