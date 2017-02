Atletico-presidenten tror Griezmann blir i klubben

ANNONSE

I forrige uke ble det rapportert at den franske stjernen Antoine Griezmann er ønsket av Manchester United og at en overgang kunne bli en realitet.

The Telegraph skrev at United var enig med spilleren om den personlige kontrakten, men at en avtale med Atletico fortsatt ikke var på plass.

Griezmann er regnet som én av Europas beste angrepsspillere og har vært sentral i suksessen Madrid-klubben har hatt de siste sesongene.

Nå hevder imidlertid Atletico-president Enrique Cerezo at en slik overgang trolig ikke er aktuell, og peker på Griezmanns kontrakt.

- Jeg har troen på de kontraktene folk signerer med klubben. Det gjelder både for Griezmann og Diego Simeone, sier han ifølge Sky Sports.

- Manchester United? Det er en liten klubb, spøker presidenten.

Griezmanns nåværende avtale med Atletico strekker seg fram til 2021. Franskmannen skrev under en ny avtale så sent som i fjor sommer.

(artikkelen fortsetter under bildet)

TIL UNITED? Antoine Griezmann kobles med Premier League-klubben.

Det er likevel ventet at United kan utnytte en utkjøpsklasul i kontrakten til stjernen, men en slik prosess er vanskelig og tidkrevende.

Klausulen skal ligge på rundt 85,5 millioner pund, ifølge britiske medier.

- Hver gang jeg ser Antoine, gir jeg ham en klem. Han er en fantastisk spiller og trives veldig godt i Atletico, sier presidenten videre.

Ifølge Sky Sports kan det være avgjørende for Manchester United å kvalifisere seg til Champions League, for å få sin mann i sommer.

Klubben ligger per nå rett bak topp fire i Premier League og med en god vårsesong er det absolutt en mulighet for å kapre en plass der.

Chelsea, Manchester City, Arsenal, Tottenham og Liverpool er imidlertid andre klubber som også ligger bra an med tanke på en slik plass.

(sjekk denne Antoine Griezmann-assisten)