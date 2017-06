ANNONSE

Idrettens voldgiftsrett har avvist Atletico Madrids anke, og klubben kan dermed ikke registrere nye spillere i dette overgangsvinduet.

Champions League-semifinalisten må dermed vente til januar med å registrere nye spillere.

Klubben kan fremdeles kjøpe spillere, men disse må vente en halv sesong på sidelinjen eller lånes ut fram til de kan registreres for spill i januar.

Årsaken til at La Liga-klubben straffes er brudd på de internasjonale overgangsreglene for spillere under 18 år.

FIFA etterforsket Atleticos aktivitet på markedet i perioden fra 2007 til 2014. I januar konkluderte de altså med at klubben ikke har fulgt forbundets regler.

Atletico Madrids stjernespiller Antoine Griezmann har denne våren blitt koblet til Manchester United. I og med at Atletico ikke kan hente inn en erstatter, er det nå mer usikkert om de vil la ham gå.

Griezmann; kan påvirke begge veier. Det blir vanskeligere emosjonelt (ATL kan ikke erstatte), men lettere sportslig (ingen forsterkninger). — Petter Veland (@ViasatVeland) June 1, 2017

Det som derimot er sikkert er at Atlético Madrids ønske om å beholde Griezmann blir vesentlig sterkere. Uten at det nødvendigvis betyr noe. — Petter Veland (@ViasatVeland) June 1, 2017