Aubameyang med marerittkamp: - Vondt å se på

BENFICA - DORTMUND 1-0:

Tirsdagens kamp mot Benfica utviklet seg nemlig til å bli en grøsser for den ettertraktede spissen.

Og ikke bare fordi det tyske storlaget tapte 0-1 og trenger en snuoperasjon i returoppgjøret for å gå videre til kvartfinalen i Champions League.

- Vondt å se

Men kvelden ble enda verre for Aubameyang, som sløste bort to gigantsjanser alene med keeper, og som en prikk over i-en bommet på straffespark i andre omgang med et håpløst forsøk midt på keeper.

- Det er vondt å se Aubameyang nå, sa Viasat-kommentator Roar Stokke etter straffebommen.

Da Dortmund-manager Thomas Tuchel byttet ham ut etter en drøy time, var han nærmere en ener på børsen enn noen andre ute på banen.

Aubameyang er den siste tiden koblet til en rekke store klubber, og både Real Madrid og Manchester City er nevnt som mulige arbeidsgivere.

Men da må han levere på et helt annet nivå enn han gjorde tirsdag kveld.

- Tåler ikke Aubameyang alt snakket om egen framtid? Helt iskald i kveld, tvitret TV 2-profil Øyvind Alsaker i andre omgang.

STOR SJANSE: Her burde Pierre-Emerick Aubameyang sendt Dortmund i ledelsen.

Kampen åpnet friskt, og allerede etter ti minutter kunne Dortmund tatt ledelsen på Estádio da Luz i Lisboa.

Aubameyang kom helt alene med keeper Ederson etter en fin frispilling av Ousmane Dembélé, men avslutningen fra kloss hold gikk over mål. Der burde gjestene funnet nettmaskene.

Etter 22 minutter var det Dembélé som fikk en gigantsjanse da ballen falt ned i beina hans etter klabb og babb i feltet, men avslutningen ble reddet til corner med et tigersprang fra Ederson.

Dortmund kom stadig nærmere scoring, og ved to tilfeller holdt Benfica på å kløne det til for seg selv i eget forsvar, men tyskerne klarte ikke å utnytte gavepakkene. Dermed gikk lagene til pause på stillingen 0-0 etter en fartsfylt og underholdende omgang.

Elendig straffe

Og da lagene kom på banen igjen, hadde Benfica bestemt seg for å gi Dortmund en leksjon i effektivitet. En corner ble stusset videre fra Luisao og havnet i beina til Konstantinos Mitroglou, og fra kloss hold hadde han ingen problemer med å prike den over streken. Dermed gikk vertene opp i 1-0.

Syv minutter inn i omgangen fikk Aubameyang en ny mulighet til å score da han nok en gang ble spilt alene med Ederson. Men som i første omgang gikk avslutningen fra kloss hold over mål. Svakt av superstjernen.

Kort tid senere ble det enda verre for 27-åringen. Dortmund fikk straffespark, og Aubameyang påtok seg ansvaret fra ellevemeteren.

Det skulle han ikke ha gjort. Straffesparket var svakt og gikk rett på keeper, og dermed sto det fortsatt 1-0.

Dortmund fortsatte å jakte utligning, men Benfica forsvarte seg godt. Det ble den forspilte sjansers kamp for tyskerne, som nå er avhengig av å vinne på hjemmebane for å ta seg videre. Og det uten bortemål i bagasjen.

Returoppgjøret spilles 8. mars på Signal Iduna Park i Dortmund.

