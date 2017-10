Avaldsnes fikk bank av Barcelona

Avaldsnes maktet ikke å kneble Barcelona-spillerne i mesterligakampen på Haugesund stadion. Gjestene skaffet seg et sterkt utgangspunkt før returen med 4-0.

Dermed får trener Per Inge Jacobsen og Avaldsnes en nesten umulig oppgave på bortebane om en uke. 4-0 gjør at Barcelona på sin side får et meget behagelig utgangspunkt før returoppgjøret i mesterligaens 16-delsfinale på eget gress.

Lieke Martens sendte bortelaget i føringen etter 19 minutters spill foran 4528 tilskuere i måkebyen. En nydelig vending ga Barcelona-spilleren tid og rom i boksen, og fra god posisjon gjorde hun ingen feil. Avaldsnes klarte å mobilisere litt før hvilen, men Barcelona holdt unna til 1-0 til pause.

Tre mål i 2.

Etter hvilen kom hjemmelaget mer med, men Avaldsnes-spillerne fikk seg en ny nesestyver etter 71 minutters spill. Toni Duggan utnyttet en tabbe i vertenes forsvar, og alene mot Avaldsnes-keeper Katie Fraine gjorde hun ingen feil. Dermed sto det 2-0, noe som gjorde oppgaven langt tyngre for Jacobsens utvalgte.

Barcelona fikk blod på tann etter dagens andre fulltreffer. I det 74. minutt sørget Andressa for 3-0 til bortelaget. Martens løsnet først et skudd på mål, og på returen ventet lagvenninnen. Ballen ble trygt omsatt i mål.

På annenplass

Katalanerne ga seg ikke med det. Etter 81 minutter fastsatte Mariona Caldentey sluttresultatet til 4-0 på bortegress.

Avaldsnes maktet ikke å kjempe inn en redusering på slutten, noe som gjorde at matchen ebbet ut med et surt firemålstap for vertene.

Returoppgjøret spilles i Barcelona neste onsdag. Fire dager etter gjester Avaldsnes Stabæk i eliteserien. LSK Kvinner topper serien etter 19 runder, Avaldsnes på annenplass ligger åtte poeng bak "kanarifuglene".

