Avis fikk leppeleser til å tyde krangelen mellom Torres og Ronaldo

Real Madrid slo naborivalen Atletico Madrid i semifinalen av Champions League og dermed er storklubben klar for finalen i Cardiff 3. juni.

Selv om Atletico vant onsdagens oppgjør med 2-1 etter scoringer av Saul og Antoine Griezmann, sørget Isco for å sikre Real Madrids avansement.

Zinedine Zidanes menn vant semifinalen med 4-2 sammenlagt.

En episode mange bet seg merke i under onsdagens kamp var en opphetet ordveksling mellom stjernene Cristiano Ronaldo og Fernando Torres.

Den spanske avisen AS har tatt leppelesere i bruk for å finne ut hva som ble sagt mellom de to og de skal ha vært tøffe ord som ble brukt.

Cristiano Ronaldo hysjet på publikum på Vicente Calderon og det var dette som skal ha fått tidligere Liverpool-helt Torres til å reagere.

- Hva er galt med deg? Din klovn, skal Torres ha ropt.

Spissen skal også ha dyttet til Ronaldo i sinne over opptredenen.

Ronaldo skal da ha svart følgende til veteranen:

- Dra deg hjem, din idiot.

Torres skal igjen ha respondert med å slenge en krenkende kommentar om moren til Ronaldo, før tumultene dem imellom ble brutt opp.

TV-bildene viser at Ronaldo et lite øybelikk lar seg hisse opp av Torres' siste slengbemerkning, før han igjen roer seg og tar det hele med et smil.

Episoden fant sted rett etter at Isco hadde scoret for gjestene.

Real Madrid møter italienske Juventus i finalen i Cardiff. «Den gamle dame» hadde få problemer med å slå ut Monaco i den andre semifinalen.

Real Madrid-trener Zidane har nå ledet det spanske laget til finalen for andre år på rad og kan bli den første trener til å vinne Champions League to sesonger på rad, siden konseptet ble startet i 1992-sesongen.

- Vi visste at det kom til å bli tøft og er glade for å være i finalen. Det er en lang vei til finalen og ingen enkel oppgave å ta seg dit, så jeg er stolt over spillerne, sa Zidane etter kampen mot byrivalen.

