Avis: Ny Konradsen på vei til RBK

Trønderne forsterker laget.

Bodø/Glimts Morten Ågnes Konradsen, lillebror av RBK-spiller Anders, håper å skrive under for trønderne mandag, skriver Adressa, som siterer Avisa Nordland.

21-åringen er allerede på plass i Trondheim.

– Jeg har flyttet ut av gutterommet hjemme hos mamma. De viktigste tingene mine er med sørover. Nå handler det om å komme i gang i Rosenborg, sier han til AN, ifølge Adressa.

Verken RBK eller Glimt har bekreftet overgangen.

– Jeg tviler på at noe skjer i dag, men i løpet av mandagen håper jeg at alt er på plass og at kontrakten blir signert, sier han til avisen

