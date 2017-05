Avslørte Tottenham sin nye draktsponsor?

ANNONSE

Det har i lang tid blitt spekulert i at Nike tar over som draktsponsor for Premier League-klubben Tottenham, men til tross for at flere har meldt om dette, har det enn så lenge ikke kommet noen bekreftelse fra klubben.

Et bilde lagt ut på Tottenhams twitterkonto nylig kan imidlertid være et tegn på at spekulasjonene stemmer. På reklameplakatene bak keeper Hugo Lloris er nemlig Nikes velkjente logo godt synlig på veggen.

Om dette er en tabbe, eller et planlagt stunt fra Tottenhams side, er enn så lenge ikke kjent, men katten ser ut til å være ute av sekken.

Den aktuelle reklameplakaten har i hvert fall blitt heftig diskutert på fansiden YID ARMY 4 LIFE på nettsamfunnet Facebook.

The Mirror skrev i april at Tottenham var nær ved å sluttføre en avtale med utstyrsgiganten og at den var verdt rundt 30 millioner pund per år.

Spurs har de siste årene hatt en avtale med Under Amour, som har gitt klubben en inntekt på rundt 50 millioner pund over en femårsperiode.

Ifølge avisen skulle avtalen med Nike offentliggjøres etter denne sesongen og mye tyder altså på at avtalen nå er i boks.

Tottenham har enn så lenge ikke offentliggjort sine nye drakter.

Spurs er ikke den eneste londonklubben som bytter til Nike-drakter fra neste sesong. Også Chelsea har skrevet en avtale med det amerikanske selskapet og de blå har sikret seg et meget lukrativt sponsorat.

Ifølge Telegraph vil Chelsea håve inn rundt 60 millioner pund per år som en del av avtalen og den strekker seg 15 år fram i tid, fram til 2032.

Manchester City er også sponset av Nike, men laget som kom på tredjeplass denne sesongen, tjener langt mindre enn rivalene.

Mirror skriver at Citys avtale gir klubben 12 millioner pund per år.

De lyseblå har en avtale fram til 2019 med utstyrsgiganten.

Mange av klubbene i Premier League tjener fett på disse draktsponsorene og Arsenal håver angivelig inn 30 millioner pund per år på sin avtale med Puma. Mens Manchester United skal ha en avtale som sikrer klubben rundt 75 millioner pund per år med den tyske giganten Adidas.

Chelsea har også inntil nylig spilt i Adidas-drakter.

Liverpool på sin side har en seksårsavtale med New Balance som draktsponsor og tjener rundt 25 millioner pund per sesong.

