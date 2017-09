Azemi fikk SMS om at utenlandsoppholdet var over: - Jeg skjønte ingenting

Vålerenga-profilen Fitim Azemi (25) har ikke startet en kamp for sin nye klubb siden overgangen i sommer. Hovedårsaken er det han beskriver som en svært tung tid i Israel.

Den tidligere Glimt-spissen fikk ikke den karrieren i Maccabi Haifa han drømte om. Oppholdet varte bare fra januar til august, og mot slutten følte han seg rett og slett uønsket i den israelske storklubben.

Azemi ble hentet av klubbens daværende norske sportsdirektør Tor-Kristian Karlsen og trener René Muelensteen, men da begge forsvant fra klubben i løpet av de første månedene endret alt seg.

- Da begynte helvetet, beskriver Azemi overfor Nettavisen i dag.

Sjokk-SMS

Og nedturen startet av alle steder mens 25-åringen var på hyttetur i Norge i juni etter at den israelske sesongen var ferdigspilt.

- Da fikk jeg en tekstmelding fra klubben: «Hei, kommende sesong er ikke du i planene til treneren. Du trenger ikke møte opp til medisinske tester i slutten av juni» forteller Azemi.

Han forteller at han satt og spilte brettspill med kjæresten og familien hennes da meldingen tikket inn.

- Jeg skjønte ingenting. Det var veldig spesielt, forteller han.

Da spissen reiste tilbake til Israel i begynnelsen av juli ble han satt i en gruppe med spillere klubben ikke lenger ville ha etter trenerskiftet.

Maccabi Haifa gjorde nemlig alt i sin makt for å presse frem overganger for Azemi og tre andre utlendinger som ble hentet av Muelensteen, deriblant tidligere RBK-spiller Hólmar Örn Eyjólfsson.

De fikk ikke lov til å trene med klubbens førstelag.

Klubbens helsestudio fikk de beskjed om kun var til for spillerne som skulle satses på.

Azemi og en tre andre spillere ble rett og slett fryst ut av klubbens ledelse og hovedtrener Guy Luzon.

- For meg som var alene, var det ikke lett, innrømmer han i dag.

SNART TILBAKE: Fitim Azemi nærmer seg endelig kampform igjen.

- Gjort meg sterkere

Han sier han ikke vil rippe for mye opp i Israel-tiden nå, og mener han har lagt det bak seg. Han velger heller å ta med seg det positive fra marerittoppholdet.

- Den gjorde meg sterkere mentalt og gjorde at jeg lærte mye, sier han.

Men tiden i Israel har også ødelagt for starten i Vålerenga. Han har ennå til gode å starte en kamp siden han returnerte til Norge, og hovedårsaken er dårlig fysisk form etter utfrysningsperioden.

- Jeg hadde en periode i Israel der kroppen ble brutt ned totalt. Nå jobbes det med å bygge den opp igjen, og jeg merker at det er fremgang. I begynnelsen var jeg ødelagt etter en halvtime på banen, beina mine klarte ikke mer, det virket som jeg hadde løpt intervaller i fem timer i strekk. Nå går det bedre, og jeg mener det handler mest om å komme i kampform, forteller han.

Han takker det fysiske treningsopplegget som ble lagt av klubbens fysiske trener Jørgen Ingebrigtsen for å få ham tilbake i form.

Vålerenga-trener Ronny Deila stresser ikke med å få Azemi tilbake på laget. 25-åringen skal få ta den tiden han trenger, lover Deila.

- Fitim er ikke klar, og trenger mer tid. Men jeg henter ikke spillere på tomånedersbasis, han er hentet for fire år. Han skal komme i gang, han. Men han har vært gjennom en veldig tung periode i Israel, og gikk i tillegg ned mange kilo da han fikk matforgiftning i starten her, så han regner vi med kommer for fullt utover høsten, sier Deila til Nettavisen.

KJEMPER MOT NEDRYKK: Vålerenga tok en viktig seier mot Brann i helgen. Der fikk Fitim Azemi et etterlengtet innhopp.

- Barndomsdrøm med VIF

Selv om det ikke er blitt mye spilletid så langt, stortrives Azemi i sin nye klubb etter den tunge tilværelsen som utenlandsproff.

- Barndomsdrømmen har vært å spille for Vålerenga. Da vi gutta fra Ski IL pleide å dra på Ullevaal for å se Vålerenga spille mot Lyn og LSK, pratet vi alltid om at det hadde vært kult å spille for klubben. Det passet fint nå, og jeg har fått meg leilighet i Oslo, forteller han.

Han skrev en fireårskontrakt med VIF og ser lyst på fremtiden så fort formen er 100 prosent. Han elsker foreløpig å spille under Ronny Deila.

- Han er fin å jobbe med, og han er veldig ærlig. Det setter jeg stor pris på hos trenere, at de ikke går rundt grøten, sier Azemi.

- Hvor nær er du 100 prosent kampform?

- Det er vanskelig å si, og jeg vil ikke spekulere i det. Men jeg har større fremgang enn vi hadde trodd da vi la den fysiske planen for å få meg tilbake, røper han.

Det kan være svært godt nytt for Vålerenga som jakter fornyet eliteseriekontrakt.

Azemi ble toppscorer i Bodø/Glimt med 12 mål i 2016, og ble også kåret til årets angrepsspiller av Norsk Toppfotball før han ble solgt til Israel.

Nettavisen har gjort forsøk på å få en kommentar fra Maccabi Haifa på Azemis kritikk, men vi har foreløpig ikke hørt fra klubben.

