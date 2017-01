Azemi vil bort fra Glimt: - Vil ikke spille i Obos-ligaen

ANNONSE

Azemi var Glimts beste spiller forrige sesong og scoret 11 ligamål. Nylig var han nær ved å bli Vålerenga-spiller, men et bud på i overkant av en million ble ikke akseptert av Aspmyra-klubben.

- Vålerenga la inn et bud som ble avslått, men jeg håper det skal skje noe mer, og at flere klubber melder seg på. Jeg ønsker ikke å spille i Obos-ligaen, sier Azemi til Nettavisen torsdag formiddag.

Han har allerede gitt beskjed til Glimts daglige leder Bjørn Tore Hansen at han ønsker å bli solgt før kommende sesong.

- Vi hadde en fin prat, og jeg var helt ærlig med ham. Jeg er veldig takknemlig for at de hentet meg fra Follo og ga meg sjansen i Eliteserien, men siden vi rykket ned føler jeg det er på tide at vi går hver vår vei. De er også inneforstått med at de risikerer at jeg går gratis etter kommende sesong, sier Azemi.

Kontrakten hans med Glimt strekker seg nemlig kun ut 2017-sesongen.

- Men jeg håper at klubben skal få igjen litt penger for meg, sier Azemi.

HET: Fitim Azemi hadde en glimrende sesong for nedrykkslaget Bodø/Glimt i fjor, og noterte seg for 11 scoringer og fire målgivende. Nå kan spissen havne i ny klubb.

Bjørn Tore Hansen har ikke besvart Nettavisens henvendelser torsdag, men Azemi forteller at Glimt-lederen hadde stor forståelse for at han ønsker å spille i Eliteserien kommende sesong.

- Jeg hadde en god sesong i fjor, og det er ikke optimalt for utviklingen min å ta et steg tilbake til Obos. Han skjønner det, men sa klart og tydelig at jeg er en viktig spiller og at det skal litt til for at de skal selge meg, forteller Glimt-profilen.

Han ble kjøpt fra Follo for i overkant av 750.000 kroner. Azemi er usikker på hva Glimt krever for å slippe ham nå.

- Jeg vet ikke, men én million var ikke aktuelt i hvert fall, såpass vet jeg, sier Azemi.

- Er det helt det samme for deg hvilken klubb du går til i Eliteserien, eller har du noen ønsker?

- Jeg vil som alle andre fotballspillere gå til en storklubb, og Vålerenga er ganske høyt på den lista. Guttedrømmen alle gutta i oppveksten på Ski hadde, var å spille for Vålerenga. Vi vokste opp med Vålerenga - Lillestrøm og Vålerenga - Lyn som derbyer, og drømmen var å spille for Vålerenga. Det hadde vært kult, det samme hadde Rosenborg og kanskje Molde vært. Det er de tre som hadde vært veldig interessante for meg, sier spissen.

Interesse fra Israel

Nettavisen har også grunn til å tro at den israelske toppklubben Maccabi Haifa har snust på Azemi. Men når vi tar opp opplysningene med spissen, tror han interessen har dabbet av.

- Det som er greia der, er at agenten min Tore Pedersen kjenner sportssjefen som er der (Tor-Kristian Karlsen). Jeg vet de var interessert i meg i august, men det har ikke vært noe konkret. Jeg har ikke hørt noe mer siden den gang, sier Azemi.

- Hva sier magefølselsen, tror du at du spiller for Glimt i år, eller tror du at du blir solgt?

- Magefølelsen har siden sesongslutt vært veldig blandet. Jeg har blitt glad i klubben, men jeg har oppriktig ikke lyst til å spille i Obos-ligaen. Jeg har gjort det før, og vet hva forskjellen er på Obos og Eliteserien. Og med den sesongen jeg har bak meg, føler jeg det blir et steg i feil retning, sier 24-åringen.

P.S: Azemi er ikke den eneste Glimt-spilleren som vil bort. Onsdag innrømmet også Mathias Normann overfor Nettavisen at han ønsker et klubbskifte denne vinteren.

