B-preget Sarpsborg ble valset over av Tromsø

Steffen Iversen er kritisk til Geir Bakkes laguttak.

TROMSØ - SARPSBORG 08 5-0:

Det var et b-preget Sarpsborg 08-lag som gjestet Alfheim søndag kveld. Hele syv bytter ble gjort fra laget som slo Vålerenga 2-1 i Oslo forrige helg. Trolig kom disse byttene i påvente av lagets cupkamp mot nettopp Vålerenga i midtuken.

Den svekkede lagoppstillingen visste hjemmelaget fra Tromsø å nyte godt av. Allerede etter et kvarter var stillingen 2-0. Og vertene så seg aldri tilbake. Til slutt endte det hele 5-0.

Målene ble scoret av Simen Wangberg (2), Christian Landu Landu, Mushaga Bakenga og Mikael Ingebrigtsen.

Kritisk Iversen



En som lot seg overraske og delvis provosere av Sarpsborgs opptreden i Nordens Paris, var tidligere landslagssjef Egil «Drillo» Olsen. Som gjest i FotballXtra på TV 2, stilte han seg kritisk til Geir Bakkes valg om å spare et halvt lag før onsdagens NM-semifinale mot Vålerenga.

KRITISK: Steffen Iversen synes det var feil av Geir Bakke å ta ut en antatt svakere startellever mot Tromsø.

- Jeg er overrasket over det Sarpsborg gjør her. At de tydeligvis da prioriterer denne cupen så kraftig, sett i forhold til den posisjonen de ligger i her i serien. Det er ingen tvil om at Sarpsborg er kraftig svekket med det laget de stiller i dag, opp mot det de kan stille, ytret «Drillo» da Tromsø gikk opp i 4-0 like før pause.

Etter hvilen fikk han støtte fra Steffen Iversen. Trønderen var svært skuffet over at Sarpsborg sier takk og farvel til ligagullet allerede ni serierunder før slutt.

- Jeg synes det er litt tidlig. Når det fortsatt er ni runder igjen - å skulle gi opp gullet. Jeg synes det er litt naivt, forteller Iversen i TV 2s studio.

Det er ikke kollega Jesper Mathisen enig i.

- Hvis vi ikke skal være for romantiske på Sarpsborg sine vegne. Hva er mulighetene for at de skal ta igjen maskineriet til Rosenborg, som i sommer har forsterket seg kraftig? De durer jo bare inn til dette gullet, mener den frittalende sørlendingen, før Iversen igjen kommer med sine argumenter.

IKKE IMPONERT: Egil Drillo Olsen mener Sarpsborg kunne stilt et sterkere lag i Tromsø.

- Ja, men det skjer at Rosenborg taper kamper også. Om man hadde klart å holde dette oppe, så vet man ikke. Det er tøffe perioder for Rosenborg nå, med masse reising i Europaligaen. Som trener selv ville jeg tenkt at vi har faktisk en liten mulighet her. Jeg ville heller prøvd, og gitt det et forsøk. Det virker som han sier «Nå. I dag gir vi opp å jakte seriegull.» Rosenborg kan få det tøft mot Vålerenga, og at Sarpsborg tar seriegull - det ville jo vært et fantastisk eventyr!

Bakke forstår kritikken



Tomålsscorer Simen Wangberg brydde seg særdeles lite om gjestenes lagoppstilling, og var mer opptatt av å skryte av eget lag i pausen av kampen, søndag.

- Jeg har ikke brydd meg så mye om det (laguttaket). Jeg har fokus på oss, og trives godt med det. Dette var en veldig god omgang av oss. Vi tar initiativet fra starten av, og bestemmer tempoet og egentlig hele kampen, så dette er vi veldig godt fornøyd med, uttalte Tromsø-kapteinen til Eurosport etter gjennomført første omgang.

Ole Heieren Hansen var en av spillerne som var tilbake i Sarpsborg-laget, søndag. Han innrømmer at det ble tungt ute på Alfheim-matta.

- Vi møter et lag som er bedre enn oss i alle deler av kampen i dag, sier han til Eurosport.

Målvakt Anders Kristiansen var skuffet over eget lag, men ville ikke konkludere med at det var laguttaket sin feil at søndagens kamp gikk galt.

- Dette ble grusomt. Det ble stygt. Vi kan ikke være bekjent av det her. Men jeg tror ikke vi skal ta den konklusjonen (at laguttaktet har skylden) her og nå, forteller han til Eurosport etter kampslutt.

Trener Bakke forstår kritikken, men er ikke redd for å gjøre dette igjen senere.

- Ja, det skjønner jeg. Men jeg har gjort dette før, og da har vi vunnet kamper. Det var ikke så mange som lurte da, sier han til Eurosport etter kampslutt.

- Dette er sånn vi jobber i Sarpsborg ved at vi har en stor og bred stall. Tidligere så har vi lykkes godt med det. Når man ser resultatet etterpå, kan man alltid si at man kunne gjort ting annerledes. Når man taper 5-0 så sier det seg selv, konkluderer Bakke.

Fire mål før pause

Det var nettopp Wangberg som fikk æren av å sette inn 1-0 for vertene. Et hjørnespark fra Morten Gamst Pedersen fant Wangberg inne i feltet. Midtstopperen raget høyest i luften, og stanget «Gutan» i føringen.

Bare tre minutter etter Wangbergs 1-0-mål, kom 2-0. Nok en gang ble en dødball slått inn i Sarpsborg-feltet. Etter mye klabb og babb, fikk Christian Landu Landu vippet ballen over foten til målvakt Anders Kristiansen og i mål. Dermed så det meget lyst ut for Tromsø, som virkelig trenger så mange poeng de kan få for å unngå nedrykk fra Eliteserien denne sesongen.

Halvtimen var spilt da 3-0 var et faktum. Thomas Lehne Olsen snappet en feilpasning ved midtbanen og fosset fremover med ballen. Etter å ha skjært litt ut mot høyre, fant han Mushaga Bakenga alene i feltet. Bakenga hadde dermed en enkel jobb med å sette inn kampens tredje mål.

Kort tid før pause satte Wangberg nok en gang ballen i mål. Og nok en gang var Morten Gamst Pedersen nest sist på ballen. Et Gamst-frispark fant Wangbergs hode, og stillingen var 4-0 til pause.

Tre viktige poeng

Etter hvilen fikk Mikael Ingebrigtsen æren av å sette inn 5-0. 21-åringen hamret ballen inn nede ved stolperoten til målvakt Kristiansen.

Flere mål ble det ikke, og Tromsø fikk med seg tre særdeles viktige poeng i kampen mot nedrykk. Laget er nest sist i Eliteserien, og har tre poeng opp til trygg plass.

Sarpsborg er nå nummer tre i Eliteserien, etter at Brann gikk forbi de med seier mot Sandefjord.

