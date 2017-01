ANNONSE

Lindelöf er blitt koblet til en overgang fra Benfica til Manchester United i vintervinduet. Der kan han bli lagkamerat med Eric Bailly, som kom til den engelske storklubben fra Villarreal i sommer.

Bailly forbereder seg i disse dager til Afrikamesterskapet og satt på benken da Elfenbenskysten slo det svenske landslaget 2-1 i en oppkjøringskamp i Abu Dhabi søndag.

- Jeg håper at jeg får spille med ham. Forhåpentligvis kan han hjelpe oss. Han er en veldig god spiller. Han har gode kvaliteter og kommer sikkert til å gjøre det bra om han kommer til oss, sier Bailly til svenske Fotbollskanalen.

- Vi har mange gode midtstoppere, som Chris Smalling, Marcos Rojo og Phil Jones, men det er at klart at jeg håper jeg får spille med Lindelöf. Jeg er ikke garantert plassen, og jeg vet at jeg må være god for å få spille, fortsetter han.

- Jeg tror vi vil passe godt sammen.

Sky Sports har tidligere koblet Lindelöf til Manchester United i en overgang verdt 400 millioner kroner. 22-åringen er klar for åttedelsfinale i mesterligaen med Benfica, og klubben skal derfor være noe motvillig til å selge ham nå.