Bailly suspendert i supercupfinalen

Manchester United-midtstopper Eric Bailly er suspendert i den europeiske supercupfinalen mot Real Madrid og første gruppespillskamp i mesterligaen.

Grunnen er at Det europeiske fotballforbundets (UEFA) disiplinærkomité har gitt 23-åringen tre kampers karantene etter at midtstopperen ble sendt av banen sent i Manchester Uniteds andre semifinalekamp mot Celta i europaligaen i mai.

Det røde kortet kom som et resultat av at United-stopperen havnet i klammeri med Celta-spiller Facundo Roncaglia. Også sistnevnte ble sendt i dusjen.

Bailly sonet første kamp av karantenen i Uniteds 2-0-seier mot Ajax i europaligafinalen.

Premier League-laget møter Real Madrid til europeisk supercupfinale i Makedonia 8. august. Den går uten ivorianeren.

Mesterligaens gruppespill starter i september, og United vil vite hvem de møter som første motstander etter at gruppene har blitt trukket i Monaco 24. august.

(©NTB)

