Bakenga klar for Tromsø

- Jeg vil være med og redde klubben fra nedrykk, sier Mushaga Bakenga.

Tromsø bekrefter på sine hjemmesider at Mushaga Bakenga har signert for klubben, etter at han ble løst fra kontrakten med Rosenborg.

Angrepsspilleren har vært ute i kulden i Trondheim denne sommeren og har stått langt bak i køen i kampen om en plass på laget.

- Jeg har tenkt veldig mye, og så har jeg snakket med både trener, spillere og mange andre. Jeg vil være med og redde klubben fra nedrykk, og en slik utfordring trigger meg. Jeg tror det vil hjelpe meg til å vokse både som person og spiller. Jeg vil være med å løfte klubben oppover tabellen. Jeg så de også mot Vålerenga og det var veldig positivt.

Det er også en tidligere Rosenborg-spiller han gleder seg å samarbeide med.

- Sigurd Rushfeldt var en veldig god avslutter som jeg har stor respekt for. Jeg håper at han kan lære meg en del ting, slik jeg blir enda bedre i boksen, sier 25-åringen.

- Jeg gleder meg til å komme i gang og møte kompiser som jeg har i laget. Jeg har trent godt den siste tiden og er veldig sugen på å spille kamp. Jeg gleder meg så mye til denne utfordringen at hjertet mitt pumper en hel del ekstra nå, legger han til.