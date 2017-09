Balotelli-dobbel i lokalderby

Mario Balotelli scoret to ganger for Nice og bidro sterkt til 4-0-seieren over Monaco i fransk fotball lørdag.

Regjerende seriemester Monaco var ubeseiret på sesongens fire første kamper, men fikk en nesestyver av de sjeldne mot lokalrivalen.

For Nice, som på sin side kun hadde tre poeng etter fire serieomganger, kom lørdagens seier meget beleilig. Laget satte i tillegg en stopper for Monacos 16 kamper lange kamprekke uten tap på øverste nivå i fransk fotball.

Mario Balotelli scoret to ganger i tilsvarende kamp også forrige sesong.

Lørdag åpnet italieneren scoringsballet fra straffemerket og supplerte med sin andre for kvelden etter en times spill. Alassane Plea og innbytter Ignatius Kpene Ganago sto for de to øvrige fulltrefferne.

Monacos stjernesmell var gode nyheter for Paris Saint-Germain, som nå er alene på toppen av tabellen i Ligue 1. Neymar og hans lagkamerater har fem seirer på like mange forsøk. Fredag ble det 5-1-seier over Metz.

