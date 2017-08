Barcelona bekrefter at Neymars utkjøpsklausul er utløst

Klubben bekrefter at representanter for Neymar har betalt utkjøpsklausulen på 222 millioner euro.

Barcelona bekrefter torsdag kveld at representanter for Neymar har utløst spillerens utkjøpsklasul på 222 millioner euro, eller omtrent 2,05 milliarder kroner.

Overgangen er med god margin tidenes dyreste overgang.

Siden det er representanter for Neymar som har betalt pengene, betyr det i praksis at spilleren selv kjøper seg ut av kontrakten med Barcelona, og dermed fritt kan signere for Paris Saint-Germain.

- Vi kan bekrefte at spillerens representanter møtte opp på vårt kontor for å betale utkjøpssummen, og at dette ble avvist, sa en talsperson for La Liga til nyhetsbyrået AFP.

Dermed har den brasilianske superstjernen tatt et nytt stort steg i retning av en overgang til den franske storklubben.

Barcelona skriver videre i pressemeldingen at de vil videresende detaljene fra handelen til UEFA, så fotballforbundet kan følge opp at overgangen gjennomføres etter regelverket.

Ifølge den italienske Sky Sports Gianluca Di Marzio, skal Neymar ha gjennomført den obligatoriske legesjekken i Porto onsdag. Det er ifølge Di Marzio ventet at Neymar blir presentert som PSG-spiller lørdag.

I oktober 2016 skrev Neymar under på en ny treårskontrakt med Barcelona. Den kontrakten blir altså ikke gjennomført.

Rask handel

Handelen mellom PSG og Barcelona har gått forholdsvis raskt. Der enkelte overgangssagaer kan trekke ut over flere måneder, er det ikke lenge siden de første troverdige kildene først rapporterte om PSGs intensjoner.

Gianluca Di Marzio skrev 17. juli at PSG var villige til å betale Neymars utkjøpsklausul på 222 millioner euro.

På det tidspunktet var det ikke kjent om Neymar faktisk ville være interessert i en overgang til Paris-klubben. De siste dagenes utvikling har dog vist at en slik overgang mildt sagt var av interesse for superstjernen.