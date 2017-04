Barcelona grep ikke sjansen - Neymar utvist

ANNONSE

Barcelona-seier i lørdagens senkamp i spansk fotball ville for alvor satt fyr på tittelkampen, men i stedet endte den i et mareritt for katalanerne. Scoringene til Malaga-duoen Sandro Ramirez og Jony ble kampens eneste.

Gulljagende Barcelona fikk i tillegg brasilianske Neymar utvist midtveis i annen omgang som følge av to gule kort. Det siste ble utløst av en sen takling på hjemmelagets Diego Llorente. Utvisningen ble naturlig nok en solid hemsko i Barcelonas jakt på poeng.

- I dag hadde vi en kjempegod mulighet, men vi klarte ikke ta poengene, sa Barcelona-trener Luis Enrique etter kampen.

Tidligere lørdag måtte serieleder Real Madrid nøye seg med 1-1 og ett poeng i byderbyet mot Atlético Madrid. Dermed kunne Barcelona kommet à poeng med hovedstadslaget med seier i Malaga - om enn med én kamp mindre spilt.

Slik gikk det aldri.