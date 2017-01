ANNONSE

Luis Enrique valgte å starte med begge de to stjernespillerne på benken. Det skulle på ingen måte gå utover sluttresultatet.

Luis Suárez ga Barcelona ledelsen etter 14 minutter, mens Lionel Messi la på til 2-0 etter 52 minutter. Suárez scoret sitt annet mål for dagen fem minutter senere.

Neymars erstatter Arda Turan sto bak 4-0-scoringen etter en snau time. Høyreback Aleix Vidal fastsatte sluttresultatet til 5-0 på tampen av oppgjøret.

Seieren gjør at Barcelona er to poeng bak Real Madrid. Zinedine Zidanes mannskap har imidlertid to kamper til gode.

Las Palmas ligger på åttendeplass med 24 poeng.

