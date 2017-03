Barcelona med vanvittig snuoperasjon mot PSG

ANNONSE

BARCELONA - PARIS SAINT-GERMAIN 6-1 (6-5 SAMMENLAGT)

Det som i utgangspunktet så ut til å være en umulig oppgave, etter å ha tapt 0-4 i det første oppgjøret, ble gjennom den første omgangen mer og mer mulig for Barcelona.

Edinson Cavani krympet Barcelonas drøm om avansement, men de rød-blå ga likevel ikke opp.

Da det hele så ut til å ende med at PSG hadde kontroll på avansementet, kom to raske Barcelona-mål og sikret ny spenning i kampen.

Fem minutter på overtid kom avgjørelsen.

Sergi Roberto fikk pirket inn Barcelonas sjette mål for kvelden, og sendte laget videre i Champions League.

- Det er det råeste comebacket fotballen har sett, utbrøt Viasat-kommentator Daniel Høglund da Roberto sendte ballen i mål.

Aldri før har et lag tapt den første kampen i åttedelsfinalen i Champions League 0-4, for så å snu det til avansement i returoppgjøret.

Se alle målene fra den vanvittige kampen:

- Hva skal jeg si?

Sergi Roberto ble byttet inn med et kvarter igjen av kampen. Fem minutter på overtid ble han den virkelig store spilleren.

I intervju med Viasat var han logisk nok i ekstase.

- Hva skal jeg si? Det er det beste som har hendt meg i livet mitt. Jeg satte bare fram tåen, men det var vidunderlig å få score det målet. Jeg kommer ikke til å få sove i natt. Jeg kommer aldri til å glemme det, sier matchvinneren til Viasat.

Drømmestart



Etter å ha tapt hele 0-4 i det første oppgjøret, hadde Barcelona et blytungt utgangspunkt før onsdagens returoppgjør mot franske Paris Saint-Germain.

Derfor smakte det nok svært godt for Barcelona-stjernene da Luis Suarez satte inn lagets første mål allerede etter tre minutters spill.

Stjernene i det spanske topplaget startet kampen med en imponerende intensitet, og spilte PSG av banen i de første minuttene av oppgjøret.

Se video: Suarez ga Barcelona pangstart:

Etter hvert klarte PSG å kjempe seg inn i kampen, og spillet mellom de to lagene jevnet seg litt ut.

Doblet etter Iniesta-hælspark



Fem minutter før pause smalt det på nytt.

En duell foran PSG-målet endte med at Layvin Kurzawa sparket ballen i mål på noe klønete vis. Målet sørget for mer ved på Barcelona-målet som allerede brant godt og varmt på Camp Nou onsdag kveld.

Selv om Kurzawas inngripen ikke var spesielt imponerende, viste Andres Iniesta seg frem med et vakkert hælspark i forkant av selvmålet.

- Herregud, don Andres Iniesta, kommenterte Viasats ekspert, Petter Veland, da han tok for seg målene i Viasats pausesending.

Til pause ledet det spanske hjemmelaget 2-0, og var dermed halvveis med å utligne PSGs sterke 4-0-ledelse fra det første oppgjøret.

Se video av 2-0-målet:

Straffescoring

Å doble ledelsen like før pause ga Barcelona ny energi, og gikk på nytt rett i strupen på PSG etter pause.

Før den andre omgangen var fem minutter gammel, ble det høydramatisk.

Neymar gikk ned inne i sekstenmeteren etter å ha bli felt av Thomas Meunier. Lionel Messi tok seg av straffesparket, og satte med det inn Barcelonas tredje mål for kvelden.

Cavani reduserte



Selv om Barcelona til tider virkelig herjet med gjestene fra Paris, lå det i kortene at en PSG-scoring ville gjøre Barcelonas oppgave fryktelig mye tyngre.

Etter en times spill skjedde nettopp det.

Layvin Kurzawa, mannen som var uheldig da han scoret selvmål like før pause, headet ballen til Edinson Cavani.

Paris-lagets stjernespiss har tidligere blitt beskyldt for å sløse med målsjansene, men mot Barcelona var han svært effektiv. Cavani banket ballen i mål, og sikret dermed et særdeles viktig bortemål for PSG.

Likevel skulle det vise seg å ikke være nok.

Se video av målet:

Tre raske mål



Med fem minutter igjen av kampen, ble det blåst nytt liv i Barcelonas drøm om avansement.

Først satte Neymar et frispark i krysset, før Luis Suarez sikret Barcelona et straffespark etter å falt inne i PSGs sekstenmeterfelt. Suarez ble slaktet av Viasats kommentator-duo, Vidar Davidsen og Daniel Høglund. Det endret likevel ikke dommerens avgjørelse om å blåse straffespark til hjemmelaget.

Neymar satte straffesparket i mål, og sørget med det for at sammenlagtstillingen var 5-5. Likevel var det fordel PSG da Cavanis mål kom på bortebane. Dermed var det behov for ytterligere ett Barcelona-mål.

Fem minutter på overtid fikk Sergi Roberto kastet frem beinet, og pirket med det inn Barcelonas sjette mål for kvelden.

Målet sikret hjemmelaget avansementet i turneringen etter det som ikke kan omtales som annet enn en vanvittig snuoperasjon.

Se Neymars frisparkperle:

Se Neymars straffespark:

Se Roberto avgjøre kampen: