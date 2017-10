Barcelona slutter seg til katalansk storstreik

Den spanske fotballgiganten Barcelona slutter seg til den varslede katalanske streiken i kjølvannet av søndagens blodige folkeavstemning.

I en uttalelse mandag opplyser fotballstorheten at klubbkontorene tirsdag holdes stengt som et ledd i streiken.

Søndagens folkeavstemning, der de stemmeberettigede skulle si ja eller nei til uavhengighet for Catalonia, ble ansett for å være ulovlig av den spanske regjeringen. Store politistyrker ble satt inn for å hindre folk i å stemme.

Politiets brutalitet førte til voldeligheter der over 800 mennesker kom til skade, ifølge katalanske myndigheter.

Som følge av søndagens hendelser er det fra flere hold i den katalanske uavhengighetsbevegelsen oppfordret til generalstreik i Catalonia tirsdag. Den slutter altså Barcelona seg til.

– Ingen av de profesjonelle lagene eller ungdomslagene i klubben vil trene i morgen, skrev klubben i mandagens uttalelse.

Som følge av frykt for uroligheter valgte Barcelona å spille søndagens hjemmekamp mot Las Palmas for tomme tribuner. Etter kampen lot ikke reaksjonene vente på seg blant storklubbens spillere.

Midtstopperkjempen Gerard Pique møtte pressen med tårer i øynene.

– Dette er min verste erfaring som spiller, sa forsvarsspilleren.

Han fortsatte med å understreke at han er villig til å gi seg på det spanske landslaget dersom hans støtte til katalansk uavhengighet er et problem for landslagssjef Julen Lopetegui.

90 prosent av dem som deltok i søndagens folkeavstemning sa ja til uavhengighet. Ja-et overskygges imidlertid av at kun 42 prosent av de stemmeberettigede deltok i folkeavstemningen, og ikke minst av politiets brutale framferd.

