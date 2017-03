Barcelona straffet på dødball i sjokktap

ANNONSE

Barcelona fikk et tøft møte med La Liga-hverdagen etter midtukens mesterligamirakel mot Paris Saint-Germain.

To dødballmål signert Deportivo ved Joselu og Álex Bergantiños sørget for at hjemmelaget stakk med alle poengene

Luis Suárez scoret Barcelonas mål like etter pause. Den tidligere Liverpool-spilleren fikk en enorm mulighet alene med Deportivo-keeper Germán Lux etter 80 minutter, men denne gangen klarte ikke spissen sette ballen i mål.

Barcelona innehar fortsatt serieledelsen i La Liga med 61 poeng, men Real Madrid kan ta over tabelltoppen med seier mot Real Betis senere søndag. Zinedine Zidanes menn har også enda én kamp til gode på Barcelona.

Deportivo klatret til 15.-plass med åtte poeng ned til nedrykk med søndagens seier.

Tidligere søndag gikk Real Sociedad på en smell i Baskerland-derbyet hjemme mot Athletic Bilbao. Raúl García fra straffemerket og Iñaki Williams på en kontring sikret 2-0-seier for gjestene.

Sociedad beholder femteplassen på tabellen, mens Bilbao er fire poeng bak på sin sjuendeplass.

