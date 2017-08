Barcelona-treneren vil forsterke ytterligere

Ernesto Valverde nøyer seg ikke med storkjøpet Ousmane Dembélé. Barcelona-treneren vil ha inn flere forsterkninger før overgangsvinduet stenger neste uke.

Barcelona hentet nylig Dembélé fra Dortmund for svimlende 1,4 milliarder, men Valverde ber klubbledelsen hente flere nye fjes.

– Vi håper å ha et bedre lag (enn i dag) den 31. august. Når markedet stenger, så ønsker vi å ha en sterkere gruppe her. Det er helt klart målet vårt, sier Valverde, ifølge FourFourTwo.

Katalanerne har lenge blitt koblet til Liverpool-stjernen Philippe Coutinho, men Merseyside-klubben har gitt uttrykk for at brasilianeren blir på Anfield. Den siste tiden har også Chelsea-vingen Willian blitt nevnt som et mulig Barca-mål.

Barcelona, som har åpnet La Liga-sesongen med to seirer av to mulige, solgte nylig Neymar til Paris Saint-Germain. Trolig håper storklubben at Dembélé skal ta opp hansken etter Brasil-stjernen.

