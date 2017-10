Barcelona vant etter kontroversiell scoring

Drømmestarten skulle aldri vært godkjent.

Barcelona tok en komfortabel 2-0-seier over Malaga lørdag kveld, men kampens store snakkis skjedde før kampuret hadde nådd to minutter.

Da slo Lucas Digne inn fra venstrekanten og Gerard Deulofeu hælflikket ballen i målet bak Malaga-keeper Andrés Prieto. Problemet var bare at ballen helt tydelig var over dødlinjen da Digne slo inn, og at scoringen derfor aldri skulle vært godkjent.

- Hva er dette?

Malaga-spillernes heftige protester hadde imidlertid ingen påvirkning på dommer Pablo Gonzalez, som godkjente 23 år gamle Deulofeus første La Liga-scoring for Barcelona.

Viasport-kommentor Morten Langli raste mens hans kommenterte kampen for tv-kanalen.

- Det er ikke scoring. Eller er det det? Det jubles faktisk for scoring, men den så jeg da langt ute, responderte Langli umiddelbart etter at ballen satt i nettet.

Da han så tv-bildene om igjen, var det ingen tvil.

Joda, den er jo klart ute. Det var derfor jeg sluttet å kommentere og. Vi ser her, ja, ja, ja, ja. Altså, hva er dette her for noe? En komplett dommerskandale i åpningsminuttene, var Langlis reaksjon.

Iniestas første på nesten to år

Barcelona holdt 1-0 inn til pause, og i andre omgang doblet Andrés Iniesta vertenes ledelse med en langt mindre omdiskutert scoring. Lionel Messi gjorde forarbeidet, sendte ballen til 33-åringen som skjøt via et Malaga-bein og i lengste kryss.

Det var Iniestas første La Liga-mål for Barcelona på nesten to år, ifølge fotballekspert Petter Veland.

56' Barça-Málaga 2-0, Andrés Iniesta! Magikeren scorer sitt første seriemål på nesten to år (forrige mål var i El Clásico i november 2015!). — Petter Veland (@ViasportVeland) October 21, 2017

På topp hos Barcelona hadde Luis Suarez en fryktelig dårlig dag på jobben, og midtveis i andre omgang bommet uruguayaneren på det som i praksis var åpent mål fra kort hold. Ikke lenge etterpå ble Suarez byttet ut, uten at det endret noe på målprotokollen.

Suverene på topp

Ett minutt før full tid satte Lionel Messi ballen selv i mål, men scoringen ble annullert for offside.

Dermed endte det med 2-0-seier til hjemmelaget, som småpene 25 poeng på ni kamper. Valencia har 21 poeng på plassen bak, etter å ha smadret Sevilla 4-0 tidligere lørdag kveld.

Real Madrid står med kun 17 poeng, men møter Eibar hjemme på Santiago Bernabeu i hengekampen på søndag.

