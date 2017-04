Barcelona vurderer å hente tilbake Deulofeu

ANNONSE

– Deulofeu er absolutt en mulighet for framtiden. Klubben vurderer om den skal hente ham tilbake for å spille for førstelaget, sier Barcelonas sportsdirektør Robert Fernandez til katalansk TV 3.

23-åringen gikk gradene i Barcelonas berømte akademi, og han rakk som innbytter å få med seg seks A-lagskamper for katalanerne før han ble sendt ut på lån i Sevilla og senere Everton.

I 2015 ble Deulofeu solgt til Everton, men Barcelona sikret seg en tilbakekjøpsklausul. Under Ronald Koeman har ikke kantspilleren fått tillit, og i januar gikk han på utlån til Milan.

Nylig fikk Deulofeu en plass i den spanske landslagstroppen. Den sjansen grep han med begge hendene ved å score i Spanias 2-0-seier mot Frankrike.