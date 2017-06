Bare uavgjort for Odd mot Sogndal

ANNONSE

SOGNDAL - ODD 0-0:

En sjansefattig fotballkamp endte 0-0 i Sogndal, søndag kveld. Hjemmelaget fra saftbygda var nok mest fornøyd med dette resultatet, men heller ikke Odd kan si seg spesielt misfornøyd med ett poeng.

Bortelaget fra Skien sliter med å gjøre mål i årets sesong, og lagets elleve mål på 13 kamper er svakest i hele Eliteserien. Bare Viking på jumboplass har scoret like få mål i 2017.

- Må fokusere på å score

Dag Eilev Fagermo mener 0-0 på bortebane ikke er noe å være skuffet over. Han synes det er andre kamper hvor Odd burde hentet flere poeng.

- Det er bra med ett poeng her på bortebane, men det er hjemme mot Molde og Brann at vi har rotet bort det som skulle vært seks poeng. Uavgjort borte mot Sogndal er akseptabelt, sier Odd-sjefen til Eurosport etter kampen.

Eurosport lurte på hva Fagermo mente om en stygg takling på hans egen Riku Riski i den første omgangen, men treneren mente at dette ikke var fokus for hans lag.

- Den er farlig. Det er sånne du - med full kraft. Det var noe lignende vi fikk rødt kort på tidligere i år med Rafik. Strake bein også. Jeg synes det er rødt, men jeg tror ikke vi skal fokusere på det. Vi må fokusere på å score mål. Det trener vi på på treningsfeltet. I tillegg trenger vi at enkeltspillere klarer å smelle til et toppskudd eller å dra av en mann som kan føre til mål, sier Fagermo.

Bortelaget skapte mest

Odd startet klart best på Fosshaugane Campus. Gjestene fra Skien fok tak i ballen og spilte seg fram til flere sjanser i løpet av kampens åpningsminutter. Nærmest scoring de første ti minuttene var Olivier Occean, men hans heading fra kloss hold gikk utenfor mål.

Sogndal kom mer med i kampen utover i omgangen, men de store sjansene uteble.

Like før pause forsøkte Jone Samuelsen seg på et skudd fra 20 meter. Avslutningen snek seg over tverrliggeren, og dermed gikk lagene til pause på stillingen 0-0.

Få, men stor sjanser

Etter hvilen fikk Fredrik Nordkvelle en stor sjanse da Espen Ruud la inn fra høyre etter 52 minutter. Nordkvelle dukket opp i boksen, men klarte ikke å sette foten på ballen på åpent mål fra tre meters hold.

Hjemmelaget fikk en kjempemulighet 13 minutter før slutt. Gilbert Koomson og Martin Ramsland tok en kontring. Ballen havnet til slutt hos sistnevnte, men Sondre Rossbach reddet skuddet med en fin benparade.

Et lite Odd-press de siste minuttene ble det, men Sogndal holdt unna, og lagene tok ett poeng hver i søndagens 0-0-kamp.