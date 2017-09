Barmen ble helten mot Sogndal

Kristoffer Barmen ble matchvinner i derbyet mellom Brann og Sogndal.

BRANN - SOGNDAL 2-1:

Det var Brann som gikk seirende ut av vestlandsduellen mot Sogndal lørdag kveld.

Deyver Vega sendte hjemmelaget opp i en tidlig ledelse, men Sogndal kom tilbake midtveis i førsteomgangen da Eirik Schulze satte inn utligningen for gjestene.

Brann skulle imidlertid komme sterkt tilbake i andreomgangen. For fem minutter etter hvilen satte Kristoffer Barmen inn 2-1 for de rødkledde som dermed stakk av med samtlige tre poeng.

Håper å presse Rosenborg



- Det er alltid godt å vinne fotballkamper. Spesielt sånne krigekamper. Jeg føler vi tar de. Det er krig, det er regnvær. Det er på mange måter sånn jeg liker det. Det er godt vi seirer i denne kampen her, sier Barmen i intervju med Eurosport etter kampen.

Brann ligger nå kun fire poeng bak Rosenborg som har en kamp mindre spilt. Matchvinner Barmen håper nå at laget fra Bergen kan legge et lite press på trønderne utover høsten.

- Alt kan skje i fotball. Det er en del opp og ned med oss, så det er vanskelig å si, men jeg føler vi er inne i en god flyt. Vi skal plukke poeng og i hvert fall prøve å presse Rosenborg til at de må vinne for å holde oss unna, forteller Barmen.

Drømmestart

Det var altså Brann som kom best i gang hjemme i Bergen lørdag kveld. Etter åtte minutter rotet nemlig Sogndal-forsvaret det til for seg selv da de skulle klarere en ball like ved egen sekstenmeter.

For istedet for å banke ballen unna farlig område sleivsparket Per-Magnus Steiring ballen til Deyver Vega. Spilleren fra Costa Rica takket for gavepakken og satte inn 1-0 til glede for bergenserne på tribunen.

Men selv om Brann tok en tidlig ledelse, fikk de problemer med gjestene fra nabofylket utover omgangen.

Sogndal forsvarte seg godt, i tillegg til at de skapte problemer for Brann-forsvaret ved flere anledninger.

Etter 23 minutter klarte ikke Brann stå imot da Victor Grodås la inn fra venstresiden. Inne i sekstenmeteren headet Stering ballen til Eirik Schulze som satte inn 1-1 for gjestene.

De store sjansene uteble i den andre delen av førsteomgangen, men da lagene gikk til pause var det Sogndal som hadde mest grunn til å være fornøyd.

Barmen avgjorde

Men Brann skulle slå tilbake etter pause. Etter en lovende innledning på andreomgangen kom Brann til sjansen de trengte.

Fredrik Haugen var dyktig da han fra cirka 16 meter la inn i boksen hvor en umarkert Kristoffer Barmen ventet på ballen. Midtbanespilleren hadde få problemer med å sette inn 2-1 for Brann.

Sogndal forsøkte å slå tilbake utover omgangen, men hadde problemer med å skape klare målsjanser.

Da 90 minutter og noe tilleggstid var unnagjort, stod det fortsatt 2-1 til Branns om dermed stakk av med samtlige tre poeng.