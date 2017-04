ANNONSE

Helgens ligakamp mot Lyon ble fullstendig overskygget da fans tok seg inn på banen og angrep Lyon-spillerne.

Nå har Korsika-klubben valgt å stenge tribuneseksjonen hvor fansen kom fra i oppgjøret mot Lyon. Klubben har samtidig lovt å oppgradere sikkerheten.

Nå skal tribuneseksjonen, som kalles Jojo-Petrignani-seksjonen, gjennomgå en sikkerhetssjekk før den reåpner.

Klubben har også lovet at alle de involverte i banestormingen vil bli identifisert.

Bastia, som ligger sist i Ligue 1, håper å slippe en streng straff etter hendelsene.

– Jeg kan ikke se at lederne i fransk fotball straffer hele klubben på grunn av hva et fåtall personer gjorde, sa Bastia-president Pierre-Marie Geronimi til en fransk radiokanal.

Geronimi la til at et medlem av sikkerhetspersonellet på stadion som er anklaget for å bidratt i angrepet, nå har fått sparken.

