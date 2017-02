Bayern gjorde Arsenal til latter

ANNONSE

BAYERN - ARSENAL 5-1:

Det sto 1-1 til pause, men da dommerne blåste av kampen på Allianz Arena hadde Bayern Munchen gitt Arsenal en leksjon i angrepsfotball.

Til slutt vant tyskerne 5-1 og er så godt som klare for kvartfinalen i Champions League.

Dermed vil Arsenal ryke ut i åttedelsfinalen for syvende sesong på rad, og nå øker også presset på en sterkt kritisert Arsenal-manager Arséne Wenger.

Tidligere Arsenal-forsvarer Martin Keown er nådeløs med sin gamle sjef. Til BT Sport sier Keown følgende:

UNDER PRESS: Arsenal-manager Arsene Wenger.

- Jeg føler med Wenger. Det er nesten pinlig, de ble utklasset og utspilt. Wenger er nødt til å seriøst vurdere fremtiden, for dette er flaut, sier Keown.

- Dette er hans verste opplevelse som Arsenal-manager, legger han til.

Selv mener Wenger det var en jevn kamp før pause. I Viasat-intervjuet etter kampen la han vekt på det flere fotballeksperter på sosiale medier påpekte; en skade på midtstopper Laurent Koscielny ble avgjørende.

Han måtte forlate banen på stillingen 1-1 i det 48. minutt. Et kvarter senere hadde Bayern scoret tre ganger.

- Jeg skulle selvsagt sett at han ble på banen, sier en ordknapp Wenger.

Da han møtte på pressekonferansen etter kampen brukte han ord som mareritt og sårbarhet om sitt eget lag. Det var få tegn til selvkritikk fra franskmannen.

Og etter kun tre spørsmål var pressekonferansen over. Det er nok trygt å si at stemningen i Arsenal-bussen tilbake fra stadion trolig er så som så ...

LES: Detaljert kampreferat

Kampens første scoring kom allerede etter 11 minutter, og det var vertene som sto for nettkjenningen. Arjen Robben fikk føre ballen relativt upresset innover fra høyre, og det gjør man sjelden ustraffet.

Typisk Robben

Nederlenderen fikk god tid til å lade børsa, og skuddet suste i nettet bak en utspilt David Ospina, som hadde blitt foretrukket foran Petr Cech i denne kampen.

- Glemte noen å overlevere beskjeden om at Robben har for vane å komme innover i banen og score med venstrefoten? spurte The Guardians profilerte journalist Daniel Taylor betimelig.

- Briljant av Robben, men hvorfor lot Arsenal ham få ballen på venstrefoten? Han har gjort dette i årevis og scoret, sa The Times-kommentator Henry Winter.

Arsenal hadde nesten ikke ballen i første omgang, men var likevel nær redusering etter 25 minutter da Manuel Neuer klønet det til på et skudd fra Mesut Özil. Men dessverre for gjestene klarte ingen Arsenal-spillere å være først på returen.

Utrolig situasjon



Men fem minutter senere skulle det løsne for gjestene. Robert Lewandowski laget straffe da han sparket til Laurent Koscielny i det han skulle klarere en ball ut av feltet, og fra ellevemeteren fikk Alexis Sanchez muligheten.

Chileneren skjøt rett på Manuel Neuer med en håpløs straffe, og bommet halvveis på ballen da han skulle sette inn returen. Men på sensasjonelt vis fikk han tak i kula likevel og revet seg løs slik at han kunne avslutte mot mål. Til alles forbauselse gikk ballen i nettet på det tredje forsøket på få sekunder.

- En helt utrolig situasjon, var dommen fra Roar Stokke.

- Ikke ofte man får tre sjanser på et straffespark hvis man ikke spiller pub-fotball, men Sanchez har rystet Bayern, tvitret Daily Telegraphs fotballsjef Paul Hayward.

Se scoringen her:

Og dermed sto det 1-1 på Allianz Arena.

Arsenal, som ikke hadde hatt stort å by på før scoringen, fikk plutselig fornyet energi. Både Özil og Granit Xhaka hadde store muligheter til å score, men Bayern holdt unna. Dermed sto det likt da lagene gikk i garderoben midtveis.

Bayern våknet

Gjestene fikk en dårlig start på andre omgang. Bare tre minutter etter hvilen måtte midtstopper Koscielny forlate banen med skade, og inn kom Gabriel.

Da fikk hjemmelaget blod på tann, og syv minutter inn i omgangen steg Lewandowski til værs på et innlegg fra Philipp Lahm og stanget inn 2-1-scoringen for hjemmelaget.

Se scoringen her:

Verre ble det da Lewandowski fant Thiago Alcantara med en stikker noen minutter senere, og midtbanespilleren hadde få problemer med å hamre inn 3-1 for Bayern.

Et Arsenal i oppløsning kunne bare konstatere at Bayern økte ledelsen da Thiago hamret inn sin andre scoring med et langskudd rett etterpå. Ballen forandret retning og gikk i mål bak en utspilt Ospina.

To minutter før slutt fant Thiago lagkamerat Thomas Müller med en pasning, og spissen dro seg løs og hamret inn 5-1 for hjemmelaget. Det var nok trolig spikeren i kista for Arsenals håp om å gå videre i turneringen.

Flere mål ble det ikke, og nå må det et mirakel til om Arsenal skal gå til kvartfinalen.

– Et svært godt utgangspunkt for returkampen. Jeg tror det bør holde, sier Bayern-kaptein Philipp Lahm med et stort glis til ZDF.

Returoppgjøret spilles 07. mars på Emirates stadium.

UTROLIG: Arsenals Alexis Sanchez fikk tre muligheter til å score - og på den tredje skulle det skje.

LES OGSÅ: