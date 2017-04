ANNONSE

Bayern München bekrefter torsdag ettermiddag at de har utløst klausulen i låneavtalen med Juventus som gjør at de har sikret seg Coman på en permanent overgang.

Comans avtale med tyskerne gjelder nå frem til 2020.

Karl-Heinz Rummenigge, styreleder i Bayern München, er godt fornøyd med signeringen.

- Han er en spiller med et enormt potensial. Vi er overbevist om at han kommer til å være til stor hjelp for oss i de kommende årene, sier Rummenigge i en uttalelse på klubbens hjemmeside.

Ifølge flere internasjonale medier betaler Bayern München 21 millioner euro for å utløse klausulen.

Coman har allerede vært i Bayern München på lån siden starten av 2015/16-sesongen.

Den franske landslagsspilleren fikk en strålende debutsesong i Bundesliga, men har skuffet noe denne sesongen.

På sine 17 ligakamper har han kun scoret to ganger.