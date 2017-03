Bayern München økte luken

ANNONSE

Javi Martínez sørget for 1-0 til Bayern etter 25 minutters spill på bortegress, før Juan Bernat satte inn 2-0 like etter hvilen. Veteranen Franck Ribéry fastsatte resultatet til 3-0 helt på tampen. Flere scoringer ble det ikke, noe som betyr at Bayern München øker sitt forsprang på toppen av tysk Bundesliga.

Bayern har nå sju poeng mer enn tabelltoer Leipzig, som spilte uavgjort fredag.

– Vi er veldig fornøyd. Dette var et viktig resultat for oss. Vi hadde problemer i starten av kampen, men vi fikk mer rom da vi tok ledelsen 1-0, sa Bayern-trener Carlo Ancelotti etter kampen.

Målkalas

Der Leipzig sviktet, lyktes tabelltreer Dortmund. De gul- og svartkledde slo til med målfest og 6-2-seier hjemme mot Leverkusen. Ousmane Dembélé ga Dortmund 1-0 tidlig, før stjernespissen Pierre-Emerick Aubameyang doblet like før halvtimen spilt.

Leverkusen reduserte ved Kevin Volland, men Aubameyang og Dortmund svarte med å øke ledelsen til 3-1. Wendell ga gjestene nytt håp med en ny redusering, men Christian Pulisic, et straffemål av André Schürrle og en fulltreffer av Raphaël Guerreiro trygget seieren til 6-2.

Dortmund på tredjeplass er nå seks poeng bak Leipzig. Avstanden opp til Bayern er hele 13 poeng. Et skår i gleden for Dortmund er at Marco Reus måtte ut med en skade i hamstringen lørdag.

– Det er trist for oss. Reus har spilt på et høyt nivå de siste ukene, sier Dortmund-trener Thomas Tuchel.

Banket Nylands klubb

Tabellfirer Hoffenheim ville ikke være mye dårligere enn Dortmund og vant 5-2 hjemme. Ingolstadt-keeper Martin Hansen måtte altså hente hele fem baller ut av nettet underveis. Norske Ørjan Håskjold Nyland satt på benken hele kampen gjennom, som han har pleid.

Sebastian Rudy sendte vertene i føringen etter 17 minutter, før Ingolstadt utlignet ved Almog Cohen kort tid før pause. Kvarteret etter hvilen tok Ingolstadt ledelsen med et selvmål, men Hoffenheim slo grusomt tilbake. Ádám Szalai (2), Andrej Kramaric og Benjamin Hübner sikret tre poeng til hjemmelaget. Hoffenheim er kun to poeng bak Dortmund.

I kveldskampen vant Borussia Mönchengladbach 4-2 hjemme mot Schalke. Fabian Johnson (2), Oscar Wendt og Raffael scoret for vertene, mens Nabil Bentaleb (straffe) og Leon Goretzka nettet for bortelaget. Gladbach er på åttendeplass i serien, mens Schalke er nede på en skuffende 13.-plass.

Øvrige kamper lørdag: Mainz – Wolfsburg 1-1, Werder Bremen – Darmstadt 2-0.

