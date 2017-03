Bayern München ydmyket Arsenal

ANNONSE

ARSENAL - BAYERN MÜNCHEN 1-5 (2-10 SAMMENLAGT):

Arsenal startet kampen godt, men fikk det etter hvert fryktelig tøft mot de tyske mesterne.

Etter hvert rant målene inn, noe som fikk Viasat-kommentator Roar Stokke til å riste på hodet.

- Arsenal går fullstendig i oppløsning. Det er trist å se på, konstaterte Viasat-Stokke.

Til slutt ble Arsenal slått ut av Champions League med det ydmykende sammenlagtresultatet 2-10 over to oppgjør.

Arsenal tok ledelsen

Arsenal startet kampen godt, og viste at selv om laget hadde et fryktelig utgangspunkt etter det første oppgjøret, var London-klubben fortsatt ute etter å vise seg frem. Etter omtrent 20 minutters spill, kom kampens første mål.

Theo Walcott fikk ballen før han satte fart mot tyskernes mål. Etter å ha kombinert med Olivier Giroud, kom han alene mot keeper Manuel Neuer. Den engelske landslagsspilleren viste ingen nåde mot den tyske stjernekeeperen, og banket ballen i mål.

Se video: Walcott sendte Arsenal i ledelsen:

Brennhet Walcott



Selv om målet var en liten opptur for Arsenal, var veien til avansement fortsatt veldig lang for de rødkledde. Derfor fortsatte hjemmelaget med det offensive spillet.

Etter en halvtimes spill var Walcott frempå igjen, da han gikk ned for telling inne i gjestenes sekstenmeter. Arsenal-spilleren ønsket straffespark, mens Bayern München-spillerne virket tydelig forbannet over Walcotts oppførsel.

Dommer Tasos Sidripoulos valgte å ikke dømme straffespark for hendelsen.

STRAFFESPARK: Duellen mellom Robert Lewandowski og Laurent Koscielny endte med straffespark til førstnevnte.

Bare minutter senere var Walcott nok en gang involvert i en farlig Arsenal-sjanse. Denne gangen kom han i en lignende posisjon som den han var i da han sendte Arsenal i ledelsen. Denne gangen gikk skuddet utenfor Neuers mål.

Like før pause fikk Robert Lewandowski muligheten til å utligne for Bayern München, men fikk ikke til et skikkelig skudd, og ballen endte til side for David Ospinas mål.

Straffespark og rødt kort

Knappe ti minutter inn i den andre omgangen, ble det plutselig dramatisk på Emirates.

En duell mellom Robert Lewandowski og Laurent Koscielny endte med at førstnevnte ble liggende på bakken. Dommer Sidripoulos pekte på straffemerket, og delte ut et gult kort til Arsenals franske midtstopper.

Se video: Lewandowski utlignet da Koscielny så rødt:

Ikke lenge etter ble det første gule kortet fulgt opp med et nytt gult kort, og dermed ble den franske landslagsspilleren utvist med en drøy halvtime igjen av oppgjøret. Årsaken til det andre gule kortet var ikke lett å se, men munnbruk er en mulighet.

Lewandowski tok seg av straffesparket selv, og utlignet for Bayern München.

2-10: Bayern München-stjernene har herjet med Arsenal i de to oppgjørene.

Ydmyket



Omtrent 20 minutter før slutt, sørget Arjen Robben for at vondt ble verre for Arsenal.

Etter et småkaotisk øyeblikk i Arsenals forsvar, fikk Robben etter hvert en enkel jobb med å sende Bayern München i ledelsen.

Etter hvert sørget både Douglas Costa og Arturo Vidal for at resultatet nok en gang ble stygt for Arsenal.

Vidal viste seg frem nok en gang da han økte ledelsen til 5-1 med fem minutter igjen av kampen.